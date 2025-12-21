SENAPRED ordena evacuación del sector La Foresta de Zapallar por incendio forestal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) solicitó la evacuación inmediata del sector La Foresta de Zapallar la tarde de este Domingo , en la comuna de Zapallar, Región de Valparaíso, debido a la amenaza que representa un incendio forestal activo en la zona.

La decisión fue comunicada a la ciudadanía mediante la activación del sistema de mensajería SAE, con el objetivo de alertar oportunamente a los residentes y facilitar un desplazamiento seguro hacia zonas de resguardo definidas por la autoridad.

Desde SENAPRED hicieron un llamado a la comunidad a actuar con calma, no exponerse a riesgos innecesarios y acatar las indicaciones entregadas por los equipos de emergencia y autoridades locales que se encuentran coordinando el operativo en terreno.

Asimismo, se recalcó la importancia de que, durante el proceso de evacuación, las personas consideren a sus mascotas y sus necesidades, trasladándolas de forma segura junto a sus dueños para evitar situaciones de abandono o riesgo.

Las autoridades reiteraron que la información oficial y actualizada será entregada a través de los canales institucionales de SENAPRED, e instaron a la población a mantenerse atenta ante posibles nuevas instrucciones mientras continúan las labores de combate del incendio.

PURANOTICIA