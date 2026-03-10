2.100 vecinos de Valparaíso han realizado sus trámites de licencia de conducir en Placilla

Tras el fin del periodo de marcha blanca, positivas han sido las cifras respecto a la realización de atenciones para la tramitación de licencias de conducir en la Delegación Municipal de Placilla de Peñuelas, ubicada en Av. Obispo Valdes Subercaseaux #1490, donde más de 2.100 personas han podido renovar, duplicar y retirar el documento, acercando este servicio municipal a los vecinos del sector.

En esta etapa, la atención se ha enfocado en casos prioritarios, como personas mayores, personas cuidadoras y usuarios con horas previamente agendadas. Asimismo, en el corto plazo, desde el municipio se proyecta abrir la opción de elegir el lugar donde realizar su trámite, ya sea en Av. Argentina o en la Delegación de Placilla.

Destacando esta medida, la alcaldesa Camila Nieto comentó que “estamos disponiendo entre cuarenta y cincuenta cupos diarios, que se proyectan a tres semanas más, y esperamos que durante abril estos suban a 150. Estamos hablando de que se están liberando diariamente cupos para que nuestros vecinos puedan realizar estos trámites con un menor tiempo de espera”.

En la misma línea, Matías Bozzo, encargado del Departamento de Licencias de Conducir del Municipio, detalló que "el agendamiento es exclusivamente online, aunque si se acercan a dependencias de la municipalidad también se les podrá asistir, y siempre llegar alrededor de 10 o 15 minutos de su cita para no generar atochamientos”.

Actualmente, en la Delegación de Placillla de Peñuelas se pueden realizar renovaciones, duplicados y retiro de licencias. Para la obtención por primera vez del documento, este trámite se debe realizar en el edificio municipal de Av. Argentina.

MERCADO PUERTO

Además, se espera prontamente sumar al Mercado Puerto como nuevo punto de atención; espacio con el que se planea que la atención municipal diaria en este trámite pueda llegar a un total de 180 personas.

En este sentido, la alcaldesa Nieto explicó que "la buena noticia que tenemos el día de hoy es que durante el primer año de gestión nos pusimos como meta poder avanzar en mejorar este servicio. Es por eso que estamos mencionando que tanto en Placilla de Peñuelas como en Av. Argentina y, prontamente, también en el Mercado Puerto estamos inaugurando puntos donde los vecinos podrán elegir donde poder atenderse en estos trámites de licencia de conducir".

Finalmente, cabe destacar que este es solo uno de los tantos trámites que se pueden realizar en la Delegación placillana , puesto que, además de lo que compete al municipio, también, a un costado de la misma, se encuentra disponible una sucursal móvil de Banco Estado —en el que se pueden realizar diligencias como giros, depósitos, atención al cliente, obtención de tarjetas CuentaRUT, entre otros— y también atención por parte del Instituto de Previsión Social —relacionado a pensiones, revisiones de solvencia, beneficios solidarios y cotizaciones—.

Asimismo, por el mes de marzo se encuentra funcionando un módulo para el pago de los Permisos de Circulación. Además, de la Óptica y Farmacia Popular que están establecidas en el lugar.

Además, prontamente se instalará una sucursal del Registro Civil, donde podrán acceder a distintos servicios, descentralizando y haciendo más accesible la realización de trámites para la comunidad de Placilla.

