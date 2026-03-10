Incautan 200 plantas de marihuana que se encontraban en un campamento en Puchuncaví

Detectives del equipo MT Cero de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) Quintero de la Policía de Investigaciones (PDI), incautaron 200 plantas de marihuana, las que se encontraban en un campamento de la comuna de Puchuncaví.

La jefa subrogante de esta unidad territorial de la PDI, comisaria Rosario Muñoz, señaló que, “tras una denuncia anónima y diversas diligencias investigativas, se logró determinar y ubicar en el sector de Cuesta Nogales, un sistema de regadío en un campamento artesanal, donde tenían en total 200 plantas de cannabis sativa, logrando su incautación y sacando de circulación esta sustancia ilícita, con el fin de dar seguridad a la comuna de Puchuncaví, Quintero y región de Valparaíso”.

Cabe señalar, que una vez recepcionada la información, los oficiales efectuaron un trabajo de análisis criminal e inteligencia policial, que permitió establecer el lugar exacto del campamento, que se encontraba habilitado para el cultivo y producción de la sustancia ilícita, además, de ser utilizado para resguardar y supervisar el crecimiento de las sumidades floridas.

Lo anterior, acorde a los lineamientos institucionales que guardan relación con la estrategia investigativa de la PDI que busca combatir la producción, distribución y comercialización de marihuana a nivel país.

