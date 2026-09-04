Volcán Villarrica entra en Alerta Amarilla tras "ascenso del lago de lava hacia niveles más superficiales"

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) determinó elevar la Alerta Técnica Volcánica del Villarrica de Verde a Amarilla, tras analizar los antecedentes obtenidos por su Red Nacional de Vigilancia Volcánica (RNVV) y procesados por el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (Ovdas), dependiente del Servicio.

Los registros muestran un incremento de la actividad sísmica y superficial respecto de sus niveles base. A ello se suman señales acústicas compatibles con explosiones menores en el cráter, emisiones de piroclastos balísticos, incandescencia y datos satelitales que indican un aumento de la temperatura. Hasta ahora, estas manifestaciones se han mantenido restringidas al área cratérica.

En conjunto, estos cambios dan cuenta de una condición de mayor inestabilidad, compatible con un ascenso del lago de lava hacia niveles más superficiales. De acuerdo con el análisis técnico, no se descartan nuevos episodios de similar o mayor energía, con eventual expulsión de material piroclástico y efectos acotados al entorno del cráter.

El escenario fue abordado durante una mesa técnica realizada este viernes, en la que participaron equipos de Sernageomin y del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), junto con representantes de sus direcciones regionales en La Araucanía y Los Ríos. La instancia permitió revisar los antecedentes disponibles y coordinar las acciones asociadas al cambio de alerta.

“Nuestros equipos mantienen una vigilancia permanente del volcán Villarrica y, frente a los cambios observados, reforzaremos la red instrumental para seguir de cerca su evolución. Este trabajo se desarrolla en coordinación con Senapred y las autoridades regionales, con el propósito de aportar antecedentes técnicos oportunos para la toma de decisiones y mantener informada a la comunidad”, señaló el director nacional (s) de Sernageomin, Mauricio Lorca.

Desde Senapred indicaron que, dados los antecedentes técnicos proporcionados por Sernageomin que indican un incremento de la actividad del volcán, se ha determinado establecer alerta Temprana Preventiva para las comunas de Villarrica, Pucón y Curarrehue, en la región de La Araucanía, y en la comuna de Panguipulli, región de Los Ríos. Dicha alerta, implica un estado de reforzamiento de la vigilancia del volcán Villarrica, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo.

Como parte de las medidas definidas, el Servicio realizará labores de mantención al micrófono de infrasonido instalado en el flanco oeste del volcán Villarrica, con el propósito de asegurar su adecuado funcionamiento y la continuidad de los datos que aporta al monitoreo de la actividad volcánica.

Una vez que se cuente con mayor información sobre el comportamiento superficial y su alcance en el entorno cratérico, se informó que los equipos técnicos realizarán un análisis para la zonificación de peligros.

Sernageomin indicó que "mantendrá el monitoreo permanente del volcán Villarrica y continuará entregando información técnica a las autoridades competentes y a la comunidad, de acuerdo con la evolución de los parámetros registrados por la RNVV2.

(Imagen de archivo)

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