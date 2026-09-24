372 viviendas con daño menor por sistema frontal entre las regiones de O'Higgins y Los Lagos

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un nuevo balance sobre el sistema frontal que se desarrolla entre las regiones de O'Higgins y Los Lagos.

El organismo informó que 16 personas se encuentran aisladas en la región del Biobío y se reportan 372 viviendas con daño menor.

Además, Senapred dio a conocer que dos personas de la región de La Araucanía se encuentran albergadas.

REGIÓN DE ÑUBLE COMUNA AFECTACIÓN A PERSONAS DAÑO A VIVIENDAS Y/O ESTRUCTURAS Ñiquén - 3 viviendas con daño menor. Ránquil Rebase de fosas sépticas en el sector Escuela Vega de Concha - REGIÓN DEL BIOBÍO COMUNA AFECTACIÓN A PERSONAS DAÑO A VIVIENDAS Y/O ESTRUCTURAS Arauco - 70 viviendas con daños en evaluación. Tirúa 16 personas aisladas. 1 vivienda con daño menor. 50 viviendas con daños en evaluación Hualpén - 288 viviendas con daño menor.

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA COMUNA AFECTACIÓN A PERSONAS DAÑO A VIVIENDAS Y/O ESTRUCTURAS Freire - 1 vivienda con daño menor. Carahue 2 personas albergadas en escuela Romilio Adriazola. Remoción en Masa en sectores de Chomio, Pancul, Remeco, San Juan, Camino a Loncoyamo y Puente Rebolledo Socavón en Bajo Loncoyamo, sector Puente Lo Castillo Colapso de Alcantarilla en el sector Villa las Araucarias 55 viviendas con daño menor - Pucón 800 personas, la Posta Rural y un establecimiento educacional afectados por aumento de turbiedad del agua en Servicio Sanitario Rural (SSR) Villa San Pedro. 20 viviendas con daño menor. Villarrica 6 familias afectadas por desborde del río en el puente del sector Challupen bajo y en el vadén hacia arriba. Viviendas con daños en evaluación. Toltén Se registra rebalse de cámaras de aguas servidas en Villa Los Boldos afectando además las aguas del río el cual se utiliza como fuente de captación de agua para el abastecimiento de la localidad de Nueva Toltén. - Melipeuco - 3 viviendas con daño menor.

REGIÓN DE LOS RÍOS COMUNA AFECTACIÓN A PERSONAS DAÑO A VIVIENDAS Y/O ESTRUCTURAS Valdivia - 9 viviendas con daño en evaluación. Se registra remoción en masa en sector Huellelhue. Se registraron deslizamientos de material en el sector Primavera, en San Ignacio, y en Las Vertientes, camino a Curiñanco en la costa de Valdivia. Ambos puntos se encuentran demarcados. Corral - - Mariquina - 1 vivienda con daño mayor. Los Lagos - 18 viviendas con daño en evaluación. Se registra desborde de estero en el sector Tantauco, altura del km 20, con salida de agua desde su cauce natural y escurrimiento por un trazado no habitual. Trabaja Personal municipal, Carabineros y Global. Desborde de rio en puente Santa Julia, alterando ruta T-45. Panguipulli - 16 viviendas con daño en evaluación. Lanco - 117 viviendas con daño en evaluación. Sector Panguinilahue desborde río Huillileufu, el cual se junta con río Leufucade.

REGIÓN DE LOS LAGOS COMUNA AFECTACIÓN A PERSONAS DAÑO A VIVIENDAS Y/O ESTRUCTURAS Ancud - 1 vivienda con daño menor. Cochamó Interrupción suministro SSR en sector Yates por crecida de río Los Cachos.

Además, Senapred reporta anegamientos, deslizamientos de tierra, cortes de ruta y desbordes debido al sistema frontal.

Por otra parte, según los antecedentes proporcionados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), se reportan 10.815 clientes sin suministro eléctrico.

(Imagen: Aurora Noticias)

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