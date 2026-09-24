Senapred reporta 16 personas aisladas y 74 viviendas afectadas por sistema frontal entre las regiones de O'Higgins y Los Lagos

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un balance sobre el sistema frontal que se desarrolla entre las regiones de O´Higgins y Los Lagos.

El organismo informó que 16 personas se encuentran aisladas en la región del Biobío y se reportan 74 viviendas con daño menor.

Región del Biobío:

Comuna de Tirúa:

16 personas aisladas

1 vivienda con daño menor

50 viviendas con daños en evaluación

Se registra taponamiento por acumulación de arena en el sistema de alcantarillado Tirua urbano correspondiente a las calles Los Pilos, Avenida Costanera, Guerrero y sus intersecciones.

Región de La Araucanía

Comuna de Freire:

1 vivienda con daño menor.

Comuna de Carahue:

51 viviendas con daño menor

Comuna de Pucón:

20 viviendas con daño menor. 800 personas, la Posta Rural y un establecimiento educacional afectados por aumento de turbiedad del agua en Servicio Sanitario Rural (SSR) Villa San Pedro.

Región de Los Ríos

Comuna de Valdivia:

9 viviendas con daño en evaluación. Se registra remoción en masa en sector Huellelhue.

Se registra remoción en masa en sector Huellelhue.

Sector Panguinilahue desborde río Huillileufu, el cual se junta con río Leufucade.

Sector Panguinilahue desborde río Huillileufu, el cual se junta con río Leufucade.

Comuna de Mariquina:

1 vivienda con daño en evaluación.

Comuna de Los Lagos:

21 viviendas con daño en evaluación.

Se registró remoción de material desde ladera en el sector Los Ciruelos producto de las precipitaciones, las vías se encuentran despejadas, además en el mismo sector se registra el desborde del Estero El Colli.

Se registra desborde de estero en el sector Tantauco, altura del km 20, con salida de agua desde su cauce natural y escurrimiento por un trazado no habitual. Trabaja Carabinero y Global.

Comuna de Panguipulli: 16 viviendas con daño en evaluación.

Región de Los Lagos

Comuna de Ancud:

1 vivienda con daño menor.

Comuna de Cochamó:

Interrupción suministro SSR en sector Yates por crecida de río Los Cachos.

Además, Senapred reporta anegamientos, deslizamientos de tierra, cortes de ruta y desbordes debido al sistema frontal.

Por otra parte, según los antecedentes proporcionados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), se reportan 19.161 clientes sin suministro eléctrico.

Asimismo, se ha declarado Alerta Roja para Arauco, región del Biobío, por desborde; en la provincia de Cautín, región de La Araucanía, por desborde; provincia de Valdivia, región de Los Ríos, también por desborde.

Mientras que Alerta Amarilla está decretada en la región del Biobío por crecida, y en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos por evento meteorológico. Mientras que Alerta Temprana Preventiva está en O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y en las comunas de Corral y Valdivia.

(Imagen: @sanvicomunica)

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