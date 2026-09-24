Contraloría detecta debilidades en gestión financiera y en mecanismos de control interno en la Municipalidad de San Rosendo

Importantes debilidades en la gestión financiera y en los mecanismos de control interno detectó la Contraloría Regional del Biobío, en la Municipalidad de San Rosendo, tras investigar eventuales irregularidades en la recaudación de permisos de circulación durante 2023.

El Informe Final de Investigación Especial N° 470 de 2026 estableció que una excajera municipal registró como pagados permisos de circulación por $26.337.878, sin emitir las órdenes de ingreso correspondientes en el sistema de tesorería ni incorporar esos recursos a la recaudación municipal.

En ese contexto, la Municipalidad de San Rosendo instruyó un sumario para determinar eventuales responsabilidades administrativas. Sin embargo, los antecedentes dan cuenta de un perjuicio patrimonial por los $26.337.878, respecto del cual el municipio no dio cuenta a la CGR para que se persiguieran las eventuales responsabilidades civiles. Esta obligación de los municipios fue reiterada en reciente instructivo N°29 dado a conocer en el contexto del CIC N°25.

Debido a ello, la sede del Biobío iniciará un reparo para perseguir el resarcimiento del daño patrimonial. Esto, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran corresponder a quienes participaron en los hechos o incumplieron sus deberes de control y supervisión.

FALENCIAS DETECTADAS

Se constató que las irregularidades ocurrieron en un contexto de múltiples debilidades en los procesos de control en el municipio de San Rosendo. Entre ellas, ausencia de cuadraturas diarias, deficiencias en la conciliación y registro de ingresos, falta de arqueos periódicos, escasa trazabilidad de las operaciones y falta de respaldos documentales.

A ello se sumó una supervisión insuficiente sobre las labores de recaudación y registro de recursos municipales, además de problemas en la segregación de funciones y la concentración de tareas incompatibles en determinados funcionarios.

Además, se verificaron deficiencias en la administración de los sistemas de gestión de permisos de circulación. La municipalidad continuó operando la plataforma informática una vez finalizado el contrato respectivo y de manera paralela a otro sistema vigente, sin soporte técnico ni respaldos adecuados de información.

Se identificaron dos permisos de circulación en los que no fue posible acreditar su respectivo ingreso en las arcas municipales. Asimismo, la falta de acceso a información histórica impidió verificar completamente la integridad de los registros del período, lo que genera el riesgo de que existan otros no consignados.

A raíz de estas nuevas irregularidades, la Contraloría instruyó incorporar estos antecedentes a un nuevo procedimiento disciplinario instruido por el municipio. Asimismo, dispuso que, en caso de determinarse eventuales perjuicios patrimoniales o responsabilidades civiles, tales antecedentes sean informados oportunamente a esta Entidad, para los fines previstos en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336.

ANTECEDENTES SERÁN ENVIADOS A FISCALÍA

A pesar de que la Municipalidad de San Rosendo denunció los hechos ante la Fiscalía Local de Yumbel en noviembre de 2023, la CGR determinó remitir también una copia del informe al Ministerio Público debido a la naturaleza y gravedad de los antecedentes detectados.

(Imagen: Contraloría)

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