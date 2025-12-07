Volcamiento de bus interurbano en Los Ángeles deja varios heridos

El accidente ocurrió en la Ruta 5 Sur, cerca del Salto del Laja; bomberos, ambulancias y Carabineros acudieron al lugar para asistir a las víctimas.
Un grave accidente de tránsito se registró la mañana de este Domingo en la comuna de Los Ángeles, Región del Bío Bío, cuando un bus interurbano de la empresa ETM volcó a la altura del kilómetro 479, fuera del límite comunal con Cabrero, mientras se desplazaba de norte a sur.
A raíz del incidente, varias personas resultaron heridas y fueron derivadas a distintos servicios de salud, principalmente en Los Ángeles. Si bien no se reportaron pacientes con lesiones de extrema gravedad, algunos presentan fracturas expuestas que requieren atención especializada.
El accidente obligó a la rápida intervención de bomberos, ambulancias y Carabineros, quienes trabajaron en el lugar para atender a los pasajeros, controlar la situación y asegurar el tránsito en la zona.
Las autoridades locales instaron a la población a extremar precauciones en la Ruta 5 Sur, especialmente en sectores de curvas y pendientes como el Salto del Laja, mientras se realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del volcamiento del vehículo.
