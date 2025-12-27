Sin antecedentes suficientes: liberan a presunto autor de incendio forestal en Maule

En libertad quedó este sábado el hombre de 43 años que había sido detenido como presunto responsable de un incendio forestal en la comuna de Maule, luego de que el Ministerio Público determinara que no se reunieron los antecedentes necesarios para formular cargos en su contra.

La detención se produjo tras denuncias de vecinos, quienes aseguraron que el sujeto habría estado quemando pasto seco con un encendedor, situación que fue informada a Carabineros, lo que derivó en su aprehensión preventiva mientras se realizaban las primeras diligencias investigativas.

En una primera instancia, la Fiscalía solicitó la ampliación de la detención por 24 horas con el objetivo de efectuar peritajes y recabar nuevos antecedentes. No obstante, una vez cumplido ese plazo, se concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener una imputación formal.

A la salida del Juzgado de Garantía de Talca, la fiscal Claudia Díaz explicó que, si bien “había indicios que permitieron declarar legal la detención”, estos no alcanzaron el estándar requerido para una formalización. “Para formular cargos se requieren más certezas y mayores antecedentes, los cuales no se lograron reunir”, señaló.

Respecto al supuesto elemento utilizado para iniciar el fuego, la persecutora precisó que el parte policial indica que no se encontró ningún encendedor durante la revisión de las vestimentas del imputado. En paralelo, el incendio forestal continúa en combate, con 280 hectáreas consumidas, una vivienda destruida y el sector bajo alerta roja, según el último informe de Senapred y Conaf.

