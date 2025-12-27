Menores serían responsables de siniestro que consumió 200 hectáreas en O’Higgins

Las pericias realizadas tras el incendio forestal en Pichidegua revelaron que el siniestro habría sido provocado accidentalmente por un grupo de niños que manipulaban un encendedor en una zona con vegetación seca, lo que facilitó la rápida propagación de las llamas.

El fuego se inició durante la tarde del jueves en el sector de Larmahue, Región de O’Higgins, y consumió aproximadamente 200 hectáreas. A raíz de la emergencia, dos viviendas fueron completamente destruidas y varias más sufrieron daños de diversa consideración.

Según la Policía de Investigaciones, los menores, de entre 11 y 12 años, se encontraban de visita en la casa de familiares y habrían subido por la falda de un cerro, donde encendieron fuego en una rama. Producto del accidente, la rama quemó una de sus manos y se desató el incendio que se extendió rápidamente por la vegetación seca.

Afortunadamente, no se registraron fallecidos, aunque uno de los menores involucrados sufrió lesiones leves. Las autoridades continúan investigando el hecho y reiteran la importancia de mantener a los niños alejados de materiales inflamables en zonas de riesgo.

PURANOTICIA