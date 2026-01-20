Viviendas destruidas por incendios forestales en Ñuble y Biobío ya bordean las 600

Tras la reunión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), autoridades de Gobierno entregaron un nuevo balance respecto del avance de los incendios forestales que se registran en las regiones de Ñuble y Biobío.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, comentó que la región de Ñuble da cuenta de 82 viviendas destruidas, que se suman a las 508 que ya han sido constatadas en la región de Biobío. Por tanto, "estamos hablando de un total de 590 viviendas".

El Cogrid se desarrolló en el marco de las coordinaciones para combatir los siniestros que se han desarrollado en la zona centro-sur del país, donde 28 incendios son los que se mantienen en combate, mientras que la cifra de fallecidos se mantiene en 20.

En el punto de prensa se hizo especial mención especial a siete establecimientos educacionales que terminaron consumidos por las llamas, afectando a 77 niños, niñas y adolescentes que se ven damnificados por la situación.

Además, se indicó que son cuatro centros de salud que también tuvieron daños producto de los incendios. Al respecto, el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, informó que, tras la evacuación que se efectuó hace dos días, la urgencia del Hospital Penco Lirquén comenzó a retomar servicios.

En relación a los clientes que se han visto afectados por cortes del suministro eléctrico, las autoridades informaron que se trata de un poco más de 200 en Ñuble y casi 7.000 en Biobío, a lo que se suman más de 2.000 en la región de La Araucanía.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, en tanto, confirmó que ya se han detenido a tres personas, dos de ellas por incumplimiento del toque de queda y la tercera por intentar iniciar un foco de incendio en la comuna de Penco.

