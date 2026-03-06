Presidente Boric recibe informe de la Comisión Asesora Presidencial Arica 100 con plan estratégico para impulsar el desarrollo de la región

El Presidente Gabriel Boric recibió el informe de la Comisión Asesora Presidencial Arica 100, documento que recoge una serie de propuestas orientadas al desarrollo y proyección de región en diversas materias como conectividad e infraestructura.

La Comisión Arica 100 fue anunciada por el mandatario en su Cuenta Pública de 2024, con la misión de proponer una hoja de ruta que definiera actividades, políticas públicas, proyectos y acciones del Estado vinculadas a la conmemoración del Tratado de Lima de 1929 firmado entre Chile y Perú, que selló la incorporación definitiva de Arica al territorio nacional.

El jefe de Estado destacó la importancia del trabajo realizado por la comisión asesora, recordando que Arica “es un lugar con muchísima historia. Con historia de los pueblos originarios. Con historia del Imperio Español”.

El mandatario señaló que “la ciudad no ha tenido el empuje que se requiere y tiene que venir por parte del Estado. Pese a que también en Arica hay una conciencia muy grande que cuando se pide que venga del Estado tiene que ser con pertinencia territorial. Y esa pertinencia territorial viene justamente del diálogo”.

“Este documento que tiene este morro, del cual nos sentimos tan orgullosos, es una política de Estado. Y claro, hoy día no viene con cifras, lo recalcaba el rector; esas cifras van a requerir mucho trabajo y van a requerir mucha voluntad y van a requerir una conciencia descentralizadora tremendamente importante”, indicó.

La Comisión Arica 100 fue presidida por el rector de la Universidad de Tarapacá, Emilio Rodríguez, y estuvo integrada por representantes de los ministerios del Interior; Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; Hacienda; Economía, Fomento y Turismo; Desarrollo Social y Familia; Educación; Obras Públicas; Salud; Transportes y Telecomunicaciones; Culturas, las Artes y el Patrimonio; Bienes Nacionales; Agricultura; y Deportes.

A ellos se sumaron un representante de la Universidad de Tarapacá y un miembro del Estado Mayor Conjunto, además de los senadores y diputados de la Región de Arica y Parinacota como participantes permanentes, junto al gobernador regional, el alcalde de Arica y representantes de los demás municipios de la región, quienes participaron con derecho a voz. Asimismo, esta iniciativa contó con una Secretaría Ejecutiva radicada en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, enfatizó que “pensar en el futuro exige una mirada que vaya más allá de la contingencia, y requiere una voluntad sostenida de fortalecer las oportunidades de quienes viven en los distintos territorios”.

“Uno de los valores más importantes que este informe tiene es situar esta conversación en la perspectiva de largo plazo, no como un documento cerrado ni como un punto final, sino como base desde la cual el país puede seguir avanzando en una agenda estratégica para esta región”, agregó.

La comisión propone un conjunto de 19 propuestas estratégicas para el desarrollo de la región, como un nuevo hospital clínico docente de alta complejidad, avanzar en nuevas fuentes de agua, incluyendo desalación multipropósito, y fortalecer sectores estratégicos como la pesca, la agricultura y el turismo.

Además, se proponen diferentes medidas para mejorar la conectividad de la zona, como un corredor terrestre que reduzca la vulnerabilidad de las rutas, mejor conectividad aérea interregional y la evaluación de un camino costero entre Arica e Iquique.

El presidente de la Comisión Arica 100 y rector de la Universidad de Tarapacá, Emilio Rodríguez, aseguró que “hay carencias que son demasiado significativas en nuestra región y que requieren, en consecuencia, una arquitectura conceptual y estratégica que aborde estas carencias, las resuelva y cambie la trayectoria de desarrollo estratégico”.

“Aquí no hay un presupuesto, hay una decisión de Estado que genera una base para el desarrollo estratégico de una región que lo requiere, lo necesita y, sobre todo, lo merece, porque todo Chile es Chile”, añadió.

