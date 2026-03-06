SML confirma causa de muerte de cabo en Punta Arenas: "Asfixia por sumersión"

El Servicio Médico Legal de Punta Arenas confirmó la causa de muerte del cabo del Ejército, Carlos Palacios Muñoz, quien falleció el pasado 4 de marzo en medio de un ejercicio no autorizado.

En declaraciones entregadas a TVN Red Austral por el doctor René Castro, director del Servicio Médico Legal de la zona, el joven de 27 años falleció por asfixia por sumersión.

"La causa de muerte se confirma, la que se había anunciado anteriormente; en este caso es asfixia por sumersión", sostuvo el facultativo luego de un protocolo especial de autopsia.

Luego de las pericias en el SML, el cuerpo del joven ya está en condiciones de ser entregado a sus familiares.

Por la muerte del cabo el Ejército confirmó que hay dos personas detenidas por su presunta responsabilidad: un sargento primero y un capitán.

El tío del militar fallecido reveló chats enviados por su sobrino el mismo día de su muerte en el que asegura que "no se sentía tranquilo" por como lo habían recibido en el regimiento.

“El ambiente en esta brigada no es bueno, siento como que están en mala onda por mi llegada acá. Ya dos me dijeron qué hacía aquí. No me siento tranquilo, algo pasa”, comentó el joven fallecido a su familiar vía Whatsapp.

PURANOTICIA