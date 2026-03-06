Detienen a líder de organización criminal conocida como “Casa de Torturas” en San Vicente

En el marco de un trabajo en conjunto entre Carabineros y PDI, se logró la detención del líder de una organización criminal conocida como “Pueblos Indios” o “Casa de Torturas” en San Vicente de Tagua Tagua.

El imputado fue identificado con las iniciales H.M.B.S., de 27 años, chileno, conocido con el alias “El Tito”, quien era buscado por su presunta participación en delitos de secuestro con homicidio, secuestro con violación, tráfico ilícito de drogas e infracción a la Ley de Control de Armas.

La captura fue realizada por personal de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de La Pintana, en un inmueble ubicado en calle Niebla de dicha comuna, en el contexto de otra investigación que se encontraban desarrollando.

Posteriormente, y tras coordinaciones efectuadas entre la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y la Fiscalía Regional de O’Higgins, se dispuso que el traslado del imputado hacia la jurisdicción correspondiente fuera realizado por personal del Departamento O.S.9 de Carabineros.

El procedimiento se materializó a las 08:00 horas de este viernes, trasladándose al detenido desde el cuartel de la Bicrim La Pintana hasta el Juzgado de Garantía de San Vicente de Tagua Tagua.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el imputado registra antecedentes penales por hurto y receptación de vehículo, además de reiteraciones policiales por receptación, porte de pasta base, hurto y robo con intimidación.

Durante el procedimiento, se logró la incautación de tres teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a peritajes especializados con el fin de establecer su eventual vinculación con los hechos investigados.

Por instrucción del Ministerio Público, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de San Vicente de Tagua Tagua, instancia en la que se realizará el control de detención y la formalización de los cargos correspondientes.

PURANOTICIA