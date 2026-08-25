Violento incendio en Los Lagos deja un fallecido y consume cuartel de Bomberos y varias viviendas

La madrugada de este martes fue marcada por la tragedia que se vivió en la comuna de Los Lagos, luego de un violento incendio registrado poco después de las 3:00 horas en calle Urbano López. Debido a la magnitud de la emergencia, fue necesario declarar tercera alarma de incendio, lo que activó un amplio operativo para enfrentar la emergencia.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el fuego se habría iniciado en una vivienda ubicada en las cercanías del cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos “Pedro de Valdivia”, propagándose rápidamente hacia las instalaciones de la unidad.

Las llamas terminaron destruyendo por completo el cuartel y sus vehículos de emergencia, provocando un importante daño material y afectando la capacidad operativa de la unidad bomberil.

El balance preliminar confirmó además el fallecimiento de una persona, quien, según la información inicial, se encontraba postrada al momento de producirse el incendio.

A esto se suma la destrucción de varias viviendas particulares y un local comercial, dejando a numerosas familias afectadas por la emergencia y provocando un importante impacto en el sector.

Ante la gravedad del incendio, voluntarios de distintos cuerpos de Bomberos de la región de Los Ríos se trasladaron hasta Los Lagos para colaborar en las labores de control y contención del fuego.

Entre los equipos que acudieron en apoyo se encuentra personal proveniente de Futrono y Paillaco, quienes se sumaron al amplio despliegue desplegado durante la madrugada.

Frente a la tragedia y al impacto provocado por el siniestro, el alcalde de Los Lagos, Víctor Fritz, entregó un mensaje a las familias afectadas y a toda la comunidad.

"Este es un momento muy duro para nuestra comunidad (...) Los Lagos es una comunidad que se levanta, que se une y no deja solo a sus vecinos".

El jefe comunal también comprometió el apoyo del municipio para enfrentar las consecuencias de la emergencia:

"Como municipio estaremos acompañando a las familias afectadas y coordinando las acciones que sean necesarias para enfrentar esta emergencia y apoyar el proceso de recuperación".

Finalmente, Fritz hizo un llamado a la unidad de los habitantes de la comuna:

"Hoy, Los Lagos necesita estar más unidos que nunca. De las dificultades nace la fuerza para volver a levantarnos".

Las autoridades locales y los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar, coordinando las labores de mitigación y realizando la evaluación de los daños provocados por el incendio, mientras se recaban antecedentes para establecer las circunstancias en que se originó el siniestro.

PURANOTICIA