Vehículo que viajaba desde Tacna hacia Arica ingresa a campo minado y explota en la frontera

La Delegación Presidencial Regional de Arica y la Jefatura de Áreas Fronteras (JAF) del Ejército informaron que, alrededor de las 23:30 horas de anoche, un vehículo ingresó a un campo minado y explotó a la altura del hito 16 del límite entre Chile y Perú.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el vehículo se desplazaba de norte a sur, desde Tacna hacia Arica, cuando ingresó al área. Operadores de las cámaras del Sistema Integrado de Fronteras (Sifron) detectaron una explosión y posteriormente observaron la camioneta en llamas.

Tras advertir la emergencia, se activaron los protocolos correspondientes y se dispuso el despliegue de un dron térmico para rastrear el sector y determinar las condiciones del lugar.

Desde la Delegación Presidencial y el Ejército señalaron que el área se encuentra correctamente señalizada, está cerrada y cuenta con señalética internacional que advierte sobre la presencia del campo minado.

A raíz del hecho, la fiscal jefe de la Fiscalía de Frontera Arica, Paulina Brito Doerr, instruyó que la Brigada de Homicidios de la PDI, con apoyo de personal especializado del Ejército de Chile, lleve adelante las diligencias investigativas para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el ingreso del vehículo al área.

Por ahora, no se ha confirmado oficialmente si existen víctimas producto de la explosión. Tampoco se han establecido las razones por las que los ocupantes del vehículo habrían ingresado a un sector restringido y con presencia de minas.

Las diligencias buscan establecer quiénes viajaban en el vehículo, las circunstancias del ingreso al área minada y si existió algún tipo de intervención o incumplimiento de las medidas de seguridad y señalización existentes en el sector.

PURANOTICIA