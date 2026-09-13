Incendio afectó a cinco viviendas en San Fernando: Labocar investiga las causas

Una emergencia movilizó durante la madrugada de este domingo a Bomberos y Carabineros hasta la población 11 de Septiembre, en la comuna de San Fernando, luego de que un incendio se propagara y afectara a cinco viviendas.

El siniestro se inició cerca de las 05:30 horas y fue reportado a los organismos de emergencia mediante un llamado que alertó sobre la presencia de fuego en inmuebles residenciales del sector.

Tras llegar al lugar, personal de Carabineros constató que las llamas habían alcanzado un total de cinco viviendas. Pese a la magnitud de la emergencia, no se registraron personas lesionadas.

En paralelo, voluntarios de Bomberos desplegaron labores para contener la propagación del fuego y finalmente lograron controlar el incendio.

Una vez superada la emergencia, el Ministerio Público dispuso la realización de diligencias especializadas para esclarecer las circunstancias en que se originaron las llamas.

De esta manera, personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) quedó a cargo de efectuar los peritajes técnicos en el sitio del suceso, con el objetivo de establecer el punto de inicio y determinar la causa del incendio.

Por el momento, no se han informado las circunstancias específicas que provocaron el siniestro, antecedentes que permanecen bajo investigación.

PURANOTICIA