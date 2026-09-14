Recluso muere al intentar fugarse de la cárcel de Talca con vestimentas de gendarme

El interno de 35 años falleció luego de caer desde una torre de 8 metros de altura y presuntamente recibir disparos. La PDI investiga las circunstancias exactas del deceso.
Un reo de 35 años murió mientras habría intentado escapar de la cárcel de Talca con vestimentas de gendarme.
Medios locales reportan que el individuo fue abatido a balazos por los uniformados, mientras que otros afirman que quedó grave tras caer desde un torre de vigilancia de 8 metros de altura y murió en el Hospital de Talca.
De acuerdo a estas versiones, el reo sustrajo un uniforme de gendarme, logró llegar hasta la torre de vigilancia ubicada hacia el exterior y saltó hacia las ramas de un árbol que amortiguaron su caída, pero de todas formas sufrió lesiones graves.
El sujeto fue alcanzado por los gendarmes y en esas circunstancias habría recibido dos disparos. Luego, fue trasladado al hospital, donde falleció.
El fiscal Pedro Salgado quedó a cargo de la indagatoria y encargó la investigación de lo ocurrido a la Brigada de Homicidios de la PDI.
PURANOTICIA