Violento homicidio en Lago Ranco: adulto mayor fue hallado atado y con múltiples heridas

La madrugada de este domingo, un violento homicidio sacudió a la comuna de Lago Ranco, en la región de Los Ríos. Un adulto mayor de 68 años fue encontrado sin vida en su domicilio del sector de Riñinahue, atado de pies con un cable de red y con múltiples heridas cortopunzantes en su cuerpo.

El caso activó de inmediato la intervención del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, junto a la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI de Valdivia y el Laboratorio de Criminalística.

Las diligencias permitieron ubicar rápidamente al presunto autor, detenido en el sector de Nilahue, a poco más de un kilómetro de la escena del crimen. El sujeto presentaba manchas de sangre en su vestimenta y zapatillas y, según informó la PDI, confesó el ataque.

“Estamos hablando de una persona ya detenida, en este caso de 27 años de edad, con antecedentes policiales, quien será conducido a los tribunales para efectos de controlar su detención o lo que determine el tribunal durante esta mañana”, explicó el subprefecto Hugo Leal, jefe de la Brigada de Homicidios de Valdivia.

El imputado será formalizado durante esta jornada en el Juzgado de Garantía de Río Bueno, mientras ECOH y la PDI continúan con las diligencias investigativas para esclarecer la dinámica de los hechos y reunir mayores antecedentes.

De acuerdo con antecedentes del Ministerio Público, el detenido es oriundo de Santiago y se había trasladado a Riñinahue hace un año. Además, estaba prófugo de la justicia por un homicidio frustrado ocurrido anteriormente, delito por el cual ya había sido condenado.

