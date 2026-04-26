Violento homicidio de hombre en San Pedro de la Paz: Fue atacado a balazos

Un hombre de 32 años murió tras ser atacado a disparos por desconocidos en la comuna de San Pedro de la Paz, hecho que es investigado por la policía.

El crimen ocurrió en el sector Boca Sur, específicamente en los pasajes 14 y B, cuando la víctima transitaba por el lugar poco después de la medianoche.

De acuerdo con los primeros antecedentes reunidos por la Policía de Investigaciones de Chile, el hombre habría sido interceptado por varios sujetos que abrieron fuego en su contra.

El subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la Brigada de Homicidios de Concepción, explicó que la víctima “habría sido abordado por sujetos desconocidos, quienes con un arma de fuego dispararon en su contra, impactando uno de estos proyectiles en su tórax, que finalmente le costó la vida en el mismo lugar”.

Por instrucción del Ministerio Público, detectives de la Brigada de Homicidios de Concepción y especialistas del Laboratorio de Criminalística desarrollan peritajes y otras diligencias para esclarecer la dinámica del ataque y dar con los autores del homicidio.

Hasta ahora no se han informado detenciones vinculadas al caso, mientras la investigación continúa en curso.

PURANOTICIA