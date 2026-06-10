Detectan camión que transportaba más de 549 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando en Colchane

Un importante procedimiento contra el contrabando realizó personal de Carabineros de la Subcomisaría Colchane, tras detectar un camión que transportaba una millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente al país.

El hecho ocurrió mientras los funcionarios efectuaban un patrullaje preventivos por la ruta 15-CH, en dirección al sector de Mauque.

En ese contexto, observaron un camión que transitaban por el lugar, el cual se detuvo al percatarse de la presencia policial, descendiendo sus ocupantes, abandonaron el vehículo y huyeron hacia la pampa amparados por la oscuridad y geografía del lugar.

Pese al despliegue de búsqueda realizado en el sector, los individuos no pudieron ser ubicados, acercándose hasta el camión para efectuar una revisión, constatando que en el interior del contenedor transportaba una gran cantidad de cajas de cigarrillos de diferentes marcas.

Se trasladó la mercadería y el vehículo hasta la subcomisaría de Colchane donde se realizó el conteo de las especies, determinando que en total se decomisaron 1.099 cajas de cigarrillos que contenían 549.500 cajetillas de contrabando.

El teniente coronel Rodrigo Hidalgo, subprefecto fronterizo de Tarapacá sostuvo que “este procedimiento refleja el trabajo permanente que Carabineros está desarrollando contra el crimen organizado en la región”.

“Este resultado es parte de una estrategia integral basada en controles operativos en distintos sectores y horarios por parte de nuestras unidades especializadas y el personal territorial”, finalizó el uniformado.

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