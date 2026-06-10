Región de Antofagasta acumula 41,3 toneladas de drogas incautadas este año: supera los decomisos realizados durante todo 2025

En la región de Antofagasta ya se han incautado 41,3 toneladas de drogas este año, superando los decomisos realizados durante todo 2025, que ascendieron a 38,9 toneladas.

Así lo informó el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, tras dar a conocer dos nuevos procedimientos desarrollados junto a Carabineros, los cuales permitieron la incautación de 2.378 kilos de marihuana, parte de la cual podría corresponder a la variedad conocida como “creepy”.

Según los antecedentes de la Fiscalía, en el primer procedimiento, mediante técnicas especiales de investigación y seguimiento vigilado, se logró la incautación de 1.080 kilos de marihuana que eran movilizados en un camión aljibe, el cual era escoltado por un segundo vehículo. En este operativo se detuvieron a tres personas.

Posteriormente, al interior de una parcela en el sector sur poniente de Calama, se capturó a un cuarto participante de los hechos. En el lugar, se incautaron otros 393 kilos de la misma sustancia.

El segundo procedimiento corresponde al hallazgo de 905 kilos de marihuana que permanecía oculta en un sector rocoso próximo al Retén Tocorpuri, fronterizo con Bolivia.

El fiscal Castro Bekios, destacó que la acción conjunta de Carabineros y el Ministerio Público nuevamente permitió realizar incautaciones en distintos momentos de la cadena logística del tráfico de drogas, tanto a nivel de frontera, como en su trayecto a destinos finales, lo que da cuenta de un trabajo “absolutamente coordinado por parte de quienes componemos el Estado”.

El persecutor detalló que, con estos procedimientos, las incautaciones de drogas en los primeros cinco meses y 10 días de este año ascienden a 41,3 toneladas, superando en más de dos toneladas lo incautado durante todo el año pasado.

“Eso demuestra que el Estado ha logrado tener una capacidad continua de detección de drogas, que se traduce en que estamos incautando más de 250 kilos de drogas diarios, 1,7 toneladas por semana y 7,7 toneladas por mes. Esas cifras son inéditas”, apuntó.

El fiscal sostuvo que "la hipótesis que nosotros tenemos es que ha sido justamente nuestra capacidad de detección de drogas la que ha obligado a las organizaciones criminales a modificar sus modus operandi. Esto de los camiones es nuevo".

"Las organizaciones criminales han sufrido pérdidas, esto les ha dolido y lo que están haciendo ahora es asegurar su cargamento. Pero el mensaje para ellos es que, a pesar de eso, las instituciones del Estado tienen la capacidad de encontrar esa droga", añadió.

En cuanto al hallazgo de paquetes de drogas con la bandera de Colombia en Calama, el persecutor dijo que podría tratarse de una variedad de marihuana conocida como “creepy”, cuyo valor es muy superior al promedio por su alto contenido de THC, y que podría corresponder a un producto elaborado por organizaciones criminales colombianas, lo que significaría que hizo un recorrido mucho más largo para llegar a la región.

El fiscal afirmó que esto refuerza la idea que Antofagasta, por su ubicación geográfica, se ha convertido en un nodo donde confluye el tráfico de drogas que tiene como destino el mercado nacional o internacional, fenómeno que, sin embargo, está siendo contenido y frenado por la acción conjunta de las instituciones del Estado.

El jefe de la Zona Antofagasta de Carabineros, general Cristian Montre Soto, resaltó el trabajo preventivo e investigativo realizado por el personal especializado y de frontera, que permitió nuevamente frustrar los planes de las organizaciones criminales responsables de ambas internaciones.

Montre destacó que el 60% de la droga incautada por Carabineros este año en el país, ha sido detectada en la región de Antofagasta, lo que da cuenta del trabajo profesional y constante de la institución en esta zona.

Por su parte, la delegada presidencial regional, Katherine López Rivera, felicitó el trabajo realizado por el Ministerio Público y Carabineros en la región, que ha permitido alcanzar cifras récord de incautaciones de drogas.

(Imagen: Carabineros)

PURANOTICIA