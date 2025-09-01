Violento crimen en Talcahuano: hombre muere tras ser apuñalado por la espalda

Un homicidio conmocionó a la comunidad de Talcahuano este lunes por la mañana. Un hombre de entre 30 y 35 años fue encontrado sin vida en la vía pública con una herida de arma blanca en la espalda, que le provocó la muerte.

El crimen fue descubierto en la intersección de las calles Almirante Latorre y Barranquilla, donde yacía el cuerpo tendido en la vereda. Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras el hallazgo.

Al lugar del suceso acudieron rápidamente efectivos de Carabineros y personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), quienes solo pudieron constatar el deceso de la víctima. El área fue inmediatamente acordonada para preservar la escena del crimen y permitir el trabajo de los peritos.

De acuerdo con los primeros antecedentes recabados por la policía, el fallecido tenía un amplio historial penal. Se confirmó que contaba con 12 causas penales revocadas.

Las autoridades se encuentran a la espera de las instrucciones que emita el Ministerio Público, con el fin de determinar qué unidad policial, ya sea la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) o el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), quedará a cargo de las diligencias investigativas para esclarecer el crimen y dar con el paradero del responsable o los responsables.

