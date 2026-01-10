Inhabilitan a voluntario de Bomberos acusado de iniciar incendio en la Región del Biobío

Un grave hecho es investigado por las autoridades en la Región del Biobío, luego de que un voluntario de Bomberos de Coronel, quien además se desempeña como funcionario de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), fuera acusado de ser el presunto responsable de un incendio forestal ocurrido en el sector Valle Patagual, en la comuna de Coronel.

El incendio se registró el martes 6 de enero y afectó una superficie aproximada de 10 hectáreas, obligando al despliegue de brigadas especializadas y apoyo aéreo, incluido un helicóptero, debido a la compleja geografía del lugar. Durante las labores de combate del fuego, tres brigadistas forestales resultaron lesionados, en un operativo que se extendió por varias horas.

La situación tomó un nuevo giro el 9 de enero, cuando el Cuerpo de Bomberos de Coronel informó que un voluntario de la institución sería el presunto autor del siniestro. Según indicaron, los antecedentes surgieron tras la revisión de cámaras de vigilancia cercanas al punto de inicio del fuego, registros que fueron puestos a disposición del Ministerio Público y las policías.

En un comunicado público, Bomberos señaló que, “atendida la gravedad de los hechos, el bombero voluntario presuntamente involucrado fue inhabilitado de manera preventiva”, medida que se mantendrá mientras la justicia determina su eventual responsabilidad. La institución recalcó que rechaza categóricamente cualquier acción destinada a provocar incendios forestales, subrayando su compromiso con la ética y la protección de la comunidad.

De acuerdo con información difundida por Radio Bío Bío, registros audiovisuales mostrarían al voluntario saliendo en su vehículo desde la 9ª Compañía, estacionándose a unos 70 metros del lugar del incendio y, presuntamente, iniciando el fuego antes de regresar al cuartel. El caso fue calificado como “grave” por el superintendente de Bomberos de Coronel, Eduardo Monsalve, y actualmente todos los antecedentes están en manos del Ministerio Público, que lidera la investigación para esclarecer los hechos y eventuales responsabilidades penales.

