Viña del Mar cuenta con su primer Centro Veterinario Municipal: habrá atención primaria gratuita para mascotas de vecinos

El primer Centro Veterinario Municipal de Atención Primaria de Viña del Mar se inauguró al interior del Vivero comunal El Tranque, en Viña del Mar, con una inversión municipal de $104 millones, para brindar prestaciones gratuitas a las mascotas.

El recinto permitirá realizar esterilizaciones a bajo costo, atención veterinaria preventiva y desparasitaciones, entre otros servicios.

La alcaldesa Macarena Ripamonti señaló que "la tasa de reproducción de animales abandonados es incalculable y eso supone problemas para nuestras condiciones sanitarias, nos afecta como seres humanos pero también habla de la calidad de la virtud que tenemos como sociedad. A mi me rompe el corazón cuando sufren y cuando personas que quieren hacerse cargo de un animal abandonado no tienen los medios para poder cubrirlo y muchas personas, sobre todo mayores, sufren por no poder atender las necesidades que demanda el cuidado de un animal, por eso este centro es un beneficio para todos”.

La jefa comunal destacó el trabajo del equipo municipal para sacar adelante la iniciativa que significó un extenso trabajo para arreglar las rendiciones de todos los proyectos que existían con anterioridad. “Es decir, tuvieron que rendir miles de millones de pesos cuando llegamos al municipio, reorganizar inventarios y modelos de gestión, medicamentos que estaban malos, condiciones sanitarias inadecuadas, mejorar las relaciones con las organizaciones de tenencia y animalistas también, y eso es fabuloso”, subrayó.

“Preocuparnos de los animales nos hace mejores personas porque ellos nos dan un amor infinito y creo que el día en que como sociedad no los dañemos ni obviemos su sufrimiento vamos a estar con buenos indicadores”, puntualizó la alcaldesa Ripamonti.

CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL

La iniciativa se enmarca en el trabajo que realiza el Municipio para promover la tenencia responsable de mascotas y su objetivo es ofrecer una atención integral.

El centro dependerá del Departamento de Servicios del Ambiente, y brindará servicios de consultas, controles sanitarios, cirugías de esterilización para perros y gatos, vacunas, desparasitación e implantación de microchip a bajo costo, en un lugar amplio y cómodo, para lo cual cuenta con una innovadora sala de espera, pabellón quirúrgico y sala de consultas médicas.

Carolina Sepúlveda, quien tiene a su cargo la Guardería de Jolie para gatitos huérfanos, destacó que "es un avance muy importante tanto para la tenencia de mascotas como para nosotras que somos rescatistas, esto viene a ser un pilar fundamental. Nosotras nos apoyamos mucho en el equipo de Tenencia Responsable del municipio y esto viene a sumar una ayuda extra para todos los animalitos. Estoy muy contenta”.

PURANOTICIA