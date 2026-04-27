Vigilancia con cámaras térmicas permitió incautar 47 kilos de clorhidrato de cocaína en el sector fronterizo de Ollagüe

La vigilancia intensiva de zonas críticas en la región de Antofagasta permitió la incautación de 47 kilos de clorhidrato de cocaína en el sector fronterizo de Ollagüe.

Los datos proporcionados por la Fiscalía detallan que el operativo se originó a raíz de los patrullajes preventivos de efectivos del Ejército. Mediante el uso de cámaras termales, los uniformados lograron identificar a dos sujetos que cruzaban desde Bolivia hacia suelo chileno.

Los sospechosos trasladaban un par de maletas de tamaño reducido, equipaje que terminaron dejando tirado en la vía pública antes de escapar de vuelta hacia el límite internacional.

Frente a este escenario, los funcionarios castrenses alertaron rápidamente a los efectivos policiales pertenecientes a la Tenencia de Ollagüe. Al constituirse en el sitio del suceso, los carabineros revisaron los bultos abandonados y constataron que albergaban 45 envoltorios con forma de “ladrillo” repletos de droga, promediando un peso cercano a un kilo por cada unidad.

Tras el hallazgo, el Ministerio Público ordenó que la sección especializada OS7 de la Prefectura de El Loa asumiera el control de las indagatorias. Pese a que se desplegaron múltiples rondas y labores de búsqueda en la zona limítrofe para dar con el paradero de los responsables de esta internación ilegal, las gestiones no arrojaron resultados positivos.

Eduardo Peña Martínez, quien ejerce como fiscal regional (s) de Antofagasta, valoró profundamente la labor conjunta llevada a cabo por las distintas entidades. El persecutor recalcó que la utilización de herramientas tecnológicas fue clave para advertir la incursión ilícita y coordinar, en cuestión de minutos, el arribo del personal fronterizo de carabineros al lugar de los hechos.

En ese sentido, la autoridad del Ministerio Público expresó: “Son estas coordinaciones, y este protocolo de trabajo que hemos venido implementando en la región por instrucciones de la Fiscalía Regional, las que nos han permitido dar importantes golpes al narcotráfico transnacional, impidiendo que importantes cantidades de drogas lleguen a las calles, afectando la salud pública y la seguridad”.

Por otro lado, el general Cristian Montre Soto, jefe de la zona de Carabineros de Antofagasta, hizo hincapié en la relevancia que tiene la cooperación directa entre la policía y el Ejército durante las labores de control en la primera línea.

Al respecto, el alto oficial detalló: “La frontera norte es un punto estratégico para el control del crimen organizado, y como Carabineros mantenemos un despliegue permanente junto a otras instituciones del Estado, fortaleciendo la fiscalización y la presencia operativa para impedir que estas organizaciones utilicen nuestro territorio para sus actividades ilícitas”.

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