Incautan drogas avaluadas en $200 millones tras investigación por robo de suplementos alimenticios en Chillán

Casi 13 kilos de pasta base, 900 gramos de cocaína, 458 gramos de marihuana y 13 plantas de cannabis sativa fueron incautados por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) en un procedimiento que se originó tras la denuncia por el robo masivo de suplementos alimenticios desde una bodega en Chillán.

La fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, explicó que la investigación permitió identificar a uno de los presuntos responsables del ilícito, lo que derivó en diligencias realizadas en la comuna de Concepción.

“Tras la denuncia del robo desde una bodega, la labor investigativa permitió identificar a un imputado (Felipe Pedrero Godoy, de 29 años), y solicitar la orden de entrada y registro a su domicilio, en Concepción”, señaló la persecutora.

Por su parte, el jefe de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la PDI de Chillán, subprefecto Rodrigo Briones, detalló que en el inmueble del imputado se recuperó la mayor parte de los suplementos alimenticios sustraídos, entre ellos aminoácidos, quemadores de grasa y proteínas, especies que fueron avaluadas en 11 millones de pesos.

Además, el oficial indicó que los productos eran posteriormente comercializados a través de redes sociales.

“Pero, además, se descubrió la droga, avaluada en 200 millones de pesos”, añadió el jefe policial, quien también informó que el imputado mantenía una orden de detención pendiente por el delito de estafa.

El sujeto fue puesto a disposición de la justicia durante la jornada del jueves. En esa instancia, la Fiscalía solicitó ampliar su detención hasta este viernes debido a la existencia de diligencias pendientes, petición que fue acogida por el tribunal.

Felipe Pedrero Godoy será formalizado por los delitos de tráfico ilícito de drogas, cultivo de cannabis sativa y receptación.

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