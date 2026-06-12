Gobierno solicita la renuncia al seremi de Salud de Ñuble y suma 20 salidas en menos de 100 días

La ministra de Salud (s), Alejandra Pizarro, solicitó la renuncia del seremi de Salud de la Región de Ñuble, Jorge Carrillo, en una decisión cuyos motivos no fueron informados por la cartera.

La salida de la autoridad regional fue comunicada mediante una declaración oficial emitida por el Ministerio de Salud.

En el documento, el Minsal señaló que "le agradece su trabajo durante estos meses e informa que desde hoy viernes 12 de junio, asumirá como seremi de Salud subrogante Gustavo Rojas, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Salud Pública y Planificación Sanitaria de la Seremi".

De esta manera, Gustavo Rojas quedará a cargo de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Ñuble de forma interina mientras se define a la nueva autoridad titular.

La salida de Carrillo se suma a una serie de cambios registrados en el actual gobierno durante sus primeros meses de gestión.

Con este caso, ya son 20 los secretarios regionales ministeriales que han renunciado, no lograron asumir sus cargos o tuvieron sus decretos retirados durante los primeros 92 días de la administración del presidente José Antonio Kast.

La cifra constituye el peor registro de inicio para un gobierno desde el retorno a la democracia en 1990, de acuerdo con los antecedentes disponibles.

Hasta ahora, la última salida registrada había sido la de Diego Muñoz Urbina, quien dejó su cargo como seremi de Bienes Nacionales de la Región de Tarapacá.

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