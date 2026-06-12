Corte de Concepción define terna para elegir al próximo fiscal regional del Biobío

El pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción, tras la audiencia pública en que expusieron 12 postulantes, conformó la terna para el cargo de fiscal regional de Biobío.

Tras oír las presentaciones, en las que dieron cuenta de las propuestas de trabajo que implementarían en el caso de ser electos, se procedió a la votación.

Luego del recuento de votos, la terna quedó formada por:

- Roberto Garrido Bedwell (fiscal regional de la Araucanía, quien cumplió 5 años en el cargo), con 8 votos.

- José Patricio Aravena López (fiscal adjunto de Concepción), con 5 votos.

- Álvaro Pedro Hermosilla Bustos (fiscal jefe de Bulnes), también con 5 votos.

La terna será remitida al fiscal nacional Ángel Valencia para que proceda -dentro de 10 días corridos- a designar al nuevo fiscal regional del Biobío que ocupará el cargo por los próximos 8 años.

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