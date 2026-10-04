Expulsan a dos turistas españoles por fumar en zona prohibida en Torres del Paine

Un patrullaje realizado por guardaparques en el sector de Playa Grey terminó con la expulsión de dos turistas españoles del Parque Nacional Torres del Paine, luego de que fueran sorprendidos fumando en un área donde esta acción se encuentra prohibida.

El hecho ocurrió en el sendero Isla de los Hielos, donde funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) detectaron a la pareja durante las labores de vigilancia que se realizan al interior del área protegida.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Conaf en Magallanes, los visitantes fueron advertidos por los guardaparques respecto de las restricciones existentes. Pese a ello, habrían desatendido la indicación e infringido la normativa que prohíbe utilizar fuentes de calor en sectores que no se encuentran especialmente habilitados para ello.

Ante esta situación, los funcionarios activaron el protocolo establecido para este tipo de hechos y dieron aviso a Carabineros.

Personal policial concurrió al lugar, procedió a detener a los dos turistas y posteriormente los puso a disposición de la Fiscalía Local de Puerto Natales.

Desde Conaf señalaron que el procedimiento corresponde a las primeras expulsiones registradas durante la temporada 2026-2027 por incumplimientos de este tipo.

El director regional de Conaf, John Revello, reiteró la importancia de respetar las disposiciones vigentes al interior del parque y remarcó “que la institución se mantiene alerta y vigilante ante cualquier acción que ponga en riesgo el entorno así como la seguridad de las personas”.

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