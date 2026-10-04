C-130 Hércules de la FACH concretó evacuación aeromédica desde la Antártica

En menos de 24 horas, la FACH realizó la evacuación aeromédica de un paciente desde la Base Aérea Antártica Presidente Frei hasta Punta Arenas, a bordo de un avión C-130 Hércules de la IIª Brigada Aérea y con un equipo de asistencia médica de la IVª Brigada Aérea.

El viernes 2 de octubre a las 21:00 horas se recibió la solicitud de traslado, iniciándose un proceso de planificación y coordinación que permitió activar los medios humanos y aéreos necesarios para desarrollar la misión.

El C-130 Hércules despegó desde la Base Aérea Pudahuel e hizo escala en la Base Aérea Chabunco, en Punta Arenas, donde embarcó el personal de apoyo médico. Tras aterrizar en el Aeródromo Teniente Rodolfo Marsh Martin, los pilotos, los tripulantes, el personal de la Fuerza Aérea de Chile destinado en el Continente Blanco y el equipo sanitario embarcaron al paciente para su traslado a Punta Arenas.

De esta manera, en menos de 24 horas desde que se recibió la solicitud, el despliegue permitió cubrir el trayecto entre Santiago y la Antártica, incluida la escala logística en Punta Arenas, evidenciando la capacidad de reacción, planificación y proyección de la Fuerza Aérea de Chile para responder, en una zona de alcance extremo, ante un requerimiento médico de estas características.

A su llegada a Punta Arenas, el paciente fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad para continuar con la atención correspondiente.

En la operación participaron, de manera coordinada, las tripulaciones del Grupo de Aviación N°10, especialistas de la IVª Brigada Aérea, incluido su personal sanitario, y la dotación de la Fuerza Aérea de Chile desplegada en la Antártica.

La rápida planificación, la coordinación y la capacidad de respuesta de todos los participantes permitieron completar, en menos de 24 horas, un despliegue de gran extensión, que contempló el traslado desde Santiago hasta el Continente Blanco y el posterior retorno del paciente a Punta Arenas.

PURANOTICIA