Asesinan a carabinero durante procedimiento por violencia intrafamiliar en Quilleco

Carabineros informó que otro funcionario murió en un procedimiento, esta vez en la comuna de Quilleco, región del Biobío, donde recibió un impacto de escopeta al acudir a un hecho de violencia intrafamiliar. El autor del disparo fue detenido.

En un comunicado, la institución señaló que "Carabineros de Chile informa con profundo pesar el sensible fallecimiento del Sargento 2° Jaime Ariel Urrea Burgos (Q.E.P.D.), perteneciente a la dotación del Retén Canteras de la 1ª Comisaría de Los Ángeles".

El hecho ocurrió este domingo 4 de octubre, cerca de las 22:50 horas, en la comuna de Quilleco. En el lugar, el sargento Urrea fue atacado con un arma de fuego mientras adoptaba un procedimiento policial por violencia intrafamiliar.

Tras la agresión, el funcionario fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde falleció debido a la extrema gravedad de sus lesiones.

Carabineros indicó que "condena enérgicamente este nuevo acto de violencia y expresa sus más sentidas condolencias a la familia, seres queridos y camaradas de servicio de nuestro nuevo mártir institucional. Asimismo, reafirma su compromiso inquebrantable de apoyar, acompañar y respaldar integralmente a su familia en este difícil momento".

Este caso se suma al del cabo segundo Christopher Andrés Aguilera Hernández, ascendido de manera póstuma a suboficial mayor, asesinado de un balazo en la cabeza el 27 de setiembre pasado en la comuna de Lo Espejo, región Metropolitana, por un delincuente de nacionalidad venezolana que fue abatido por los efectivos.

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