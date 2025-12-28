Uso negligente del fuego: formalizan a dos imputados por incendios en Pichidegua

La Fiscalía de O’Higgins dio un nuevo paso en la investigación de los incendios registrados en la comuna de Pichidegua, luego de la formalización de dos personas acusadas de provocar siniestros a raíz del uso negligente del fuego o de fuentes de calor, hechos que generaron preocupación en la comunidad local.

Según informó el fiscal jefe de San Vicente de Tagua Tagua, Gabriel Meza, ambos imputados comparecieron este 28 de diciembre ante el Tribunal de Garantía, tras haber sido detenidos el día anterior en procedimientos independientes realizados por Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

En uno de los casos, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, argumentando que la libertad del imputado constituía un peligro para la seguridad de la sociedad, solicitud que fue acogida por el tribunal. Además, se decretó un plazo de investigación de 60 días para esta causa.

Respecto del segundo imputado, el tribunal resolvió aplicar medidas cautelares menos gravosas, contempladas en el artículo 155 del Código Procesal Penal, entre ellas arraigo nacional y la obligación de firmar periódicamente ante Carabineros, fijándose un plazo de investigación de 90 días.

Desde la Fiscalía se indicó que las diligencias continúan en desarrollo, en coordinación con las policías, con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades penales y reforzar el mensaje de que el uso irresponsable del fuego conlleva graves consecuencias legales, especialmente en un contexto de altas temperaturas y riesgo de incendios forestales en la región.

