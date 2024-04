Uno menos en la carrera por la Gobernación de Valparaíso: Renovación Nacional baja a Percy Marín y confirma que su carta es Luis Pardo

A poco más de seis meses de la elección en la que los chilenos deberán volcarse a las urnas a votar por sus candidatos a las Alcaldías, Concejalías, Consejos Regionales y Gobiernos Regionales, en Renovación Nacional (RN) de la región de Valparaíso parecieran haber más dudas que certezas de cara a este proceso.

Esto, debido a que en las ciudades más habitadas (Valparaíso y Viña del Mar) aún no existe certezas de quién será la carta que los representará en la Elección Municipal del 26 y 27 de octubre; situación que se repite cuando se trata del abanderado que competirá por la Gobernación Regional, donde asomaban dos nombres.

En la Ciudad Puerto, por ejemplo, sólo se ha hablado del nombre de Leonardo Contreras, abogado y militante RN, que ha intentado competir en distintas elecciones, sin embargo ha estado lejos de conseguir el éxito. Así es como incluso se abrieron en un momento a apoyar a la carta del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, algo que hoy parece muy lejano pese a la reunión sostenida entre sus cúpulas.

En Viña del Mar, en tanto, son dos los nombres que suenan para competir por la tienda de centro-derecha: por un lado está el concejal y primera mayoría en las pasadas elecciones, Carlos Williams; mientras que por el otro está el ex sacerdote conocido como "el cura de los cerros", Marcelo Catril, quien desde su independencia política ha generado interés en algunos sectores, en especial entre los «chahuanistas».

Pero en la Gobernación Regional de Valparaíso es donde se generaban los mayores roces; esto, debido a que eran dos cartas fuertes las que sonaban para quedarse con el cupo: por un lado está el ex diputado del Distrito 6 de la región, Luis Pardo; y, por otro, el consejero regional (core) Percy Marín, quien también había manifestado su interés de competir en representación del partido por el máximo puesto regional.

Con la controversia interna subiendo como la espuma cada día más, fue el presidente nacional de RN, senador Rodrigo Galilea, quien llegó a entregar mayores claridades, principalmente en lo que atañe a la carrera por la Gobernación Regional de Valparaíso y la eventual competencia que tendrán con Rodrigo Mundaca, la actual autoridad.

"Por supuesto que cada uno de ellos tiene sus pergaminos y trayectoria. Esto no se trata de uno contra otro, pero el consejo regional nos hizo saber su inclinación por Luis Pardo, en lo que fue una votación muy clara", comenzó diciendo el timonel del partido de Chile Vamos a El Mercurio de Valparaíso, agregando que "para Renovación Nacional el candidato al Gobierno Regional es Luis Pardo. Todos sabemos la trayectoria que ha tenido como ex diputado, dirigente gremial, dirigente del Instituto Libertad, y tenemos grandes esperanzas en su candidatura".

Acerca de las aspiraciones que tenía Percy Marín de llegar a la Gobernación de Valparaíso, el senador Galilea expuso que "es core y tiene una larga trayectoria. Tenemos que ver cómo profundizar, cómo proyectar su carrera política y existen muchas alternativas electorales en las que puede estar interesado. Sin embargo, hoy está la candidatura de Luis Pardo, pero hay que conversar con los demás partidos de la oposición todavía, pensando que no habrá primarias".

Junto a afirmar que lo importante en todo esto es que "cambiemos el signo d ela Gobernación Regional", por considerar que Rodrigo Mundaca "no ha hecho una buena gestión", el presidente nacional de RN sostuvo sobre las críticas de Marín a Pardo que "todos debemos hacer el esfuerzo de no convertir el legítimo interés de alguien por ser nominado en una pelea entre personas. Quiero que esto sea propositivo y creo que la militancia y la ciudadanía quieren lo mismo, no que sea una controversia entre distintos liderazgos. Pienso que hay que ser muy cuidadoso en las formas, porque ahí radica la pérdida de credibilidad de la política".

Con la definición zanjada –al menos en Renovación Nacional– ahora resta conocer la opinión de la UDI y Evópoli, los otros dos partidos de la coalición Chile Vamos, considerando que las últimas semanas comenzó a sonar con fuerza la opción de que la ex diputada María José Hoffmann se presentara como candidata; pero también con la siempre presente figura del core Manuel Millones, quien a Puranoticia.cl ya le confirmó que sí o sí será candidato a la Gobernación Regional de Valparaíso y que el representante que estará en la papeleta se medirá a través de encuestas. Más allá de eso, la última palabra la tienen los presidentes de estos tres partidos...

