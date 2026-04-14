Universidad Católica de la Santísima Concepción suspende clases por amenaza de tiroteo en el campus San Andrés

A raíz de la amenaza de un posible ataque armado, la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) decidió cancelar sus actividades académicas presenciales fijadas para este martes en las instalaciones del campus San Andrés.

A través de un comunicado, la casa de estudios superiores dio a conocer el hecho detallando que "se registró una amenaza de tiroteo en dependencias de la Universidad, situación que condenamos categóricamente por su gravedad y por el impacto que genera en la seguridad de nuestra comunidad".

Respecto a las medidas adoptadas frente a la emergencia, la institución educativa precisó que "se activaron los protocolos institucionales, presentándose la denuncia a Carabineros, quienes acudieron al campus San Andrés para iniciar la investigación. En paralelo la Universidad se encuentra recopilando los antecedentes para ponerlos a disposición de los órganos a cargo de la investigación".

En cuanto al desarrollo del calendario académico, el plantel comunicó que el proceso formativo no se detendrá por completo, indicando que "las clases que se imparten en el Campus San Andrés se realizarán en modalidad online, con flexibilidad de asistencia en los dos primeros módulos. Las actividades prácticas presenciales y las evaluaciones serán recalendarizadas. En aquellos casos en que, por la premura de esta decisión, no haya sido posible realizar actividades en línea, serán reprogramadas y coordinadas oportunamente con cada curso".

La medida preventiva también abarca al personal administrativo y docente, ya que se estableció que "los trabajadores que prestan servicios en el Campus San Andrés realizarán sus funciones mediante teletrabajo".

Finalmente, el documento emitido por la entidad penquista concluyó enfatizando que "la Universidad reitera su condena a esta clase de hechos que pueden ser constitutivos de delito y declara que realizará todas las acciones investigativas para lograr su esclarecimiento".

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