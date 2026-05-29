Sismo de menor intensidad se percibió en el norte del país: epicentro se localizó al noroeste de Tocopilla

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 15:57 horas de este viernes en el norte grande del país.

​El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 3.9 y se localizó a 66 kilómetros al noroeste de Tocopilla, en la región de Antofagasta.

El temblor tuvo una latitud de -21.55, una longitud de -70.51 y una profundidad de 61 kilómetros.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred. La fecha y hora del presente reporte corresponde a la oficial de Chile Continental".

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