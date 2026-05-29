Consejo de Monumentos pone la lupa sobre el impacto de Minera El Abra en un histórico complejo minero incaico

El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) emitió su primer pronunciamiento respecto del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de continuidad operacional de Minera El Abra, iniciativa que contempla obras desde la costa hasta el altiplano de la Región de Antofagasta.

El proyecto busca extender la vida útil de la faena por más de 40 años y considera una inversión estimada de US$7.500 millones. Minera El Abra, propiedad de la estadounidense Freeport-McMoRan, actualmente produce cerca de 100 mil toneladas anuales de cátodos de cobre, aunque su nueva etapa apunta a sumar más de 300 mil toneladas adicionales por año.

La iniciativa, que recién inicia su proceso de evaluación ambiental, contempla la ampliación del rajo, el crecimiento de la pila de lixiviación, la construcción y operación de una planta concentradora y un depósito de relaves, además de una planta desaladora, tuberías y un acueducto. Todo ello se desarrollaría durante un periodo de construcción estimado en cinco años.

En la sesión realizada el miércoles 27 de mayo, el CMN revisó las propuestas asociadas a los componentes arqueológico y paleontológico del EIA, cuyo pronunciamiento será remitido al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

En relación con el componente paleontológico, los consejeros dieron conformidad a la línea de base y a los antecedentes vinculados al permiso ambiental sectorial (PAS) correspondiente.

Debido a que las obras implican una remoción permanente de material asociado a unidades fosilíferas, se estableció la realización de monitoreos continuos por parte de un asesor en paleontología: diarios en unidades fosilíferas y quincenales en unidades susceptibles.

Asimismo, los eventuales hallazgos paleontológicos serán destinados al Museo de Historia Natural y Cultural del Desierto de Atacama, mientras que los trabajadores recibirán charlas de inducción sobre esta materia.

OBSERVACIONES AL COMPONENTE ARQUEOLÓGICO

Respecto del componente arqueológico, se realizó una prospección que abarcó cerca del 90% del área de influencia del proyecto, identificándose 556 sitios, de los cuales 441 se verían afectados por las obras.

Para estos casos, el titular propone medidas de compensación orientadas al rescate de materiales arqueológicos, contempladas en el PAS 132, además de acciones de difusión y mejoramiento de depósitos.

Entre los hallazgos destaca el Complejo Minero San José del Abra, correspondiente a una mina prehispánica que estuvo en actividad entre los años 950 y 1536 y que se ubica dentro del área proyectada para la expansión del rajo.

El complejo está conformado por seis sitios distribuidos en siete hectáreas. Descubierto originalmente por el arqueólogo Lautaro Núñez, incluye un campamento minero con más de 40 estructuras pircadas, además de varios piques mineros, muros de contención, áreas de chancado, corrales para animales, bodegas, senderos y otras estructuras posiblemente ceremoniales.

Debido a estos antecedentes, los consejeros acordaron emitir observaciones sobre el componente arqueológico con el objetivo de solicitar mayor información, especialmente respecto de los sitios que integran el Complejo Minero San José del Abra.

En particular, advirtieron que la propuesta considera la recolección sistemática y excavación del 100% de cada sitio afectado, sin especificar cuántos metros serán intervenidos.

Finalmente, los consejeros sugirieron al titular evaluar una eventual reconstrucción de algunos de los componentes del complejo minero incaico.

PURANOTICIA