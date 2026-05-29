«Cupón Pesca Artesanal»: Pescadores artesanales de Calbuco comenzaron cobro de cupón de combustible

En la Caleta La Vega de la comuna de Calbuco, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, junto a la seremi de Economía de la región de Los Lagos, Gisela Strauch, encabezaron este viernes el inicio oficial de la implementación y pago en terreno del nuevo «Cupón Pesca Artesanal», beneficio destinado a apoyar a la pequeña pesca artesanal del país.

Durante la actividad, pescadores artesanales de la comuna comprobaron en terreno el funcionamiento e implementación del beneficio, realizando de manera inmediata la compra de combustible para cargar sus embarcaciones directamente en la caleta y pagando con su Cuenta Rut, lo que les permite seguir desarrollando sus labores en el mar.

La iniciativa corresponde a una medida extraordinaria impulsada por el Gobierno para contribuir a amortizar los efectos del alza internacional en el precio de los combustibles, insumo fundamental para el funcionamiento diario de las embarcaciones artesanales, la continuidad laboral del sector y el desarrollo económico de las caletas del país.

“Este cupón si bien, no va a solucionar todos los problemas generados por el alza de combustibles, si es una ayuda real para que estas operaciones puedan seguir en el tiempo. Estuvimos en una faena real, donde un camión vino con combustible para cargar en las embarcaciones, se comprobó que se puede pagar con una cuenta rut bancoestado y esperamos que todos los pescadores que cumplan con los requisitos puedan acceder a beneficio”, señaló el subsecretario Osvaldo Urrutia.

El cupón para la pesca artesanal considera una carga mensual de hasta $100 mil en combustible por embarcación artesanal menor de 12 metros de eslora, pudiendo alcanzar un máximo de $600 mil por beneficiario durante la vigencia del programa. La entrega se realizará mediante un cupón cargado directamente en la CuentaRUT de BancoEstado del titular de la embarcación, el cual solo podrá ser utilizado para la compra de combustible.

Los propios pescadores artesanales valoraron el alivio que representa para las faenas diarias.

“Valoramos mucho esto porque viene a minimizar un poco el efecto que tienen, los altos costos de combustible, que es lo que más nos pegó muy fuerte nosotros en la pesca artesanal, sobre todo porque nuestro sector está pasando por un pésimo momento”, comentó Juan García, presidente del sindicato de la Caleta de Calbuco.

“Nos viene como anillo al dedo poder esto adquirir este beneficio, nuestros viejos y mujeres de la pesca artesanal, no van a agradecer mucho, ya que en estos momentos ha sido muy necesario. Estamos en jaque con la pesca artesanal, todo todo ha subido todos los costos, pero este beneficio, sin duda alguna, va a dar un poquito de respiro a nuestra gente”, agrego Ingrid Linco, presidenta de la primera Federación nacional de mujeres de la pesca artesanales.

La seremi de Economía de Los Lagos, Gisela Strauch, destacó que “en la región de Los Lagos esta medida beneficiará aproximadamente a 2 mil pescadores artesanales, lo que representa cerca del 22% del total de beneficiarios a nivel nacional. Esto refleja la relevancia que tiene nuestra región para la pesca artesanal del país y el compromiso del Gobierno con el desarrollo productivo y el empleo en nuestras caletas. Este apoyo extraordinario busca entregar mayor estabilidad a las familias del sector, permitiendo que los pescadores continúen desarrollando su actividad y aportando al crecimiento económico de la región. Seguiremos trabajando junto al sector pesquero para fortalecer una actividad que es parte de la identidad y el desarrollo de Los Lagos”.

Podrán acceder al beneficio cerca de 9 mil titulares de embarcaciones inscritas en el Registro Pesquero Artesanal (RPA), siempre que cumplan requisitos como mantener inscripción vigente, ser propietarios de embarcaciones de hasta 12 metros de eslora y acreditar actividad pesquera efectiva durante el mes anterior.

Desde la subsecretaría de Pesca recalcaron que este beneficio no corresponde a una transferencia monetaria de libre disposición, sino a un instrumento exclusivo para la adquisición de combustible, orientado a asegurar la continuidad operativa de la pesca artesanal en el país.

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