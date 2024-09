«Unidos por un 18 Seguro»: Entregan recomendaciones en materia de seguridad vial por Fiestas Patrias en la región de Valparaíso

Con la instalación de un automóvil accidentado en plena plaza Cívica de Valparaíso, la Delegación Presidencial Regional, junto a Carabineros y autoridades regionales, mostraron a la ciudadanía las consecuencias de la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas, por lo cual reiteraron las recomendaciones para evitar accidentes de tránsito, considerando que durante las Fiestas Patrias pasadas no se registraron víctimas fatales en la Quinta Región.

La delegada Sofía González señaló que “desde la Delegación Presidencial, desde nuestro gobierno, hemos realizado una serie de coordinaciones tendientes a generar condiciones de seguridad, de capacidad operativa en materia de emergencia, también de servicios básicos, entre otras. Sin embargo, este trabajo no puede estar completo sin la colaboración de la ciudadanía en conciencia e, insisto, en responsabilidad”.

En este sentido, la representante del presidente en la región reiteró que “todos y todas sabemos que no debemos manejar bajo los efectos de ningún estupefaciente, que no debemos utilizar nuestros celulares, por ejemplo, mientras manejamos, porque eso lo que provoca es riesgo tanto para quienes están conduciendo, tanto para la familia de quien conduce si lo acompaña, como también de otras personas que están a los alrededores, que no tienen ninguna responsabilidad en esta falta de tino cuando se toman este tipo de malas decisiones. Así que, el llamado que queremos reiterar, insisto, a la responsabilidad, a la conciencia, al respeto por la vida de los y las demás y que juntos y juntas podemos celebrar este 18 sin situaciones que lamentar”.

Por su parte, Benjamín Silva, vicepresidente Eeecutivo de la Fundación Emilia, comentó que “este año, la Ley Emilia, el 16 de septiembre del 2024, cumple 10 años de su existencia. Estamos en conmemoración y celebración en todas estas fechas. Conmemoración porque es doloroso que esta ley exista, porque mi hija ya no está, y en celebración porque, en términos globales, ha habido un adelanto súper significativo en estos 10 años de una disminución de un 60% de las personas que mueren por conductores en estado de ebriedad. Y eso es importante remarcarlo, que ha tenido un resultado significativo, un resultado que hace que existan proyectos de ley fuera de Chile que imitan esta legislación en países europeos, latinoamericanos y en estados de Estados Unidos”.

Respecto al control en las rutas de la región, el jefe de la Zona de Carabineros de Valparaíso, general Edgard Jofré manifestó que “se van a realizar controles de velocidad, de alcohol y de narcotráfico, pero eso es el 50% del trabajo, el otro 50% lo hacen las personas. Y aquí en eso vamos a trabajar. Estamos realizando campañas preventivas con todos los órganos que estamos involucrados con esto, pero insisto, la calidad parte por casa”.

Según el jefe policial, “el año pasado, en estas mismas fechas, considerando que eran menos días, tuvimos un ingreso de cerca de 400 mil vehículos y una salida de poco más de 300 mil. Así que podemos inferir que cerca de un 33% en cantidad de vehículos que se movieron en la región superamos fácilmente el millón de viajes. […] Por ello, les dejo tres recomendaciones. Distancia prudente, velocidad adecuada y atento a las condiciones del tránsito. Si aplicamos estas tres máximas, les aseguro que no va a haber accidentes”

El seremi de Transportes, Edgardo Piqué, explicó que “hemos diseñado un plan que va a cubrir distintos puntos, desde terminales rodoviarios, vías que conectan a las distintas regiones de Chile, como Santiago con la Quinta Región, especialmente a través de la ruta 68, la ruta 5 Norte, y también hemos dispuesto controles en distintas calles, tanto diurnos como nocturnos. Pero quiero hacer un énfasis en lo siguiente, el año pasado, en la región de Valparaíso, para las fiestas patrias, no hubo personas fallecidas, y eso es un índice que nos debiera alegrar. Sin embargo, hubo 48 personas lesionadas, de las cuales 5 fueron graves”.

El seremi de Obras Públicas, Yanino Riquelme, señaló que“tenemos preparada toda la infraestructura, tenemos preparadas todas las carreteras que nos circundan, que nos rodean y que recorren nuestra región para poder recibir toda esa cantidad de vehículos. En este mismo contexto, el estado de las rutas, en lo particular por ejemplo Santos Ossa, fue habilitado hace algunos días la bajada”.

Con relación a las tarifas de los peajes, indicó que “se incorporaron otros días a los peajes a luca, que es el más conocido de las medidas. Por lo tanto, tenemos para el viernes 13 de 07.00 a 13.00 horas peaje a luca, el sábado 14, martes 17, miércoles 18 y domingo 22 desde las 07.00 horas hasta las 10.00 de la mañana el peaje a luca. La idea es poder descongestionar las horas punta, para que los conductores que puedan salir eventualmente en unos horarios distintos, en forma más cómoda y para eso el incentivo de peaje a luca”.

PURANOTICIA