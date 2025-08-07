Una multitud despidió en la localidad de Chancón al minero Álex Araya, fallecido en El Teniente

En la localidad de Chancón, se llevó a cabo el funeral de Álex Araya, uno de los mineros fallecidos la semana pasada producto de un derrumbe al interior de la mina El Teniente en la región de O'Higgins.

Tanto el velatorio como la misa final se realizaron en Chancón, localidad ubicada en el noroeste de Rancagua, donde vivía el trabajador y estuvo marcada por la presencia de una gran cantidad de motociclistas, afición que tenía Araya.

La familia del fallecido fue una de las que más criticó la falta de información y la demora en la entrega de los cuerpos, por lo que habían anunciado que no querían autoridades de gobierno o personajes públicos en los funerales, decisión que fue respetada.

Una gran multitud de conocidos, amigos y familiares despidieron a Álex Araya y acompañaron al cortejo fúnebre desde su salida en Chancón hasta el Parque Sendero Rancagua donde fue sepultado.

IMÁGENES:

PURANOTICIA