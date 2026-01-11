Región de La Araucanía: Incendio forestal obliga a cerrar ruta entre Chol Chol y Galvarino

Una emergencia forestal activa obligó a interrumpir el tránsito vehicular La tarde de este Domingo en la Región de La Araucanía, luego de que un incendio afectara la ruta que conecta las comunas de Chol Chol y Galvarino, generando una situación de riesgo para conductores y equipos de emergencia.

El siniestro se registra a la altura del kilómetro 4 de la vía, donde debido a la intensidad del fuego, las autoridades decretaron segunda alarma de incendio, medida que permitió reforzar los recursos destinados al combate de las llamas.

Según la información entregada por los equipos en terreno, el incendio ha afectado principalmente pastizales, matorrales y árboles, lo que motivó el cierre preventivo del tránsito para evitar accidentes y facilitar el trabajo de los organismos de respuesta.

En el lugar se desarrolla un amplio operativo de emergencia, que contempla el despliegue de un avión y un helicóptero para el combate aéreo, además de dos brigadas forestales que trabajan por tierra junto al Cuerpo de Bomberos de Chol Chol.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución del incendio y, hasta el momento, no se han reportado personas ni viviendas afectadas. El tránsito en el sector permanecerá cerrado mientras se mantienen las labores de contención y control del fuego.

PURANOTICIA