"Una maniobra comunicacional sin impacto real": Las críticas al alcalde de Puchuncaví tras cerrar accesos a la comuna

Diversas reacciones generó la insólita medida adoptada por el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, quien en protesta por los últimos hechos de violencia y/o delincuencia acontecidos en la comuna, decidió tomarse las calles y cerrar los cuatro accesos vehiculares a ella.

A través de su cuenta en Twitter, la autoridad independiente, pero cercana a Renovación Nacional (RN), señaló que "a esta hora, realizamos cierre de accesos vehiculares de la comuna como prevención ante la falta de seguridad de parte del gobierno".

Esta decisión, que se adoptó exclusivamente para los automovilistas que deseaban ingresar a la comuna –no así a quienes planeaban salir– originó un verdadero caos vial en los cuatro puntos de acceso a la comuna, vale decir por Zapallar, Nogales, Quintero y Valle Alegre.

Sobre esto se refirió la delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, quien declaró el diálogo con radio Biobíob que "me interesa poder hacer este llamado a que nos pongamos a la altura de nuestras responsabilidades y que hagamos lo que la gente quiere y espera de nosotros, que es hacernos cargo de la seguridad de todos y todas".

LEER TAMBIÉN: Delegada Presidencial le exige al Alcalde de Puchuncaví "ponerse a la altura" tras ordenar bloqueo a los accesos de la comuna.

De igual forma, la máxima autoridad de La Moneda en la región de Valparaíso sostuvo que "el llamado que queremos hacer es a ocuparnos. A las autoridades nos corresponde contribuir en esa dirección, ponernos a la altura de nuestras responsabilidades, de buscar soluciones y articular capacidades que tenemos en materia de prevención de delitos y de control del orden público".

Por su parte, la Secretaria Regional Ministerial de Gobierno de la región de Valparaíso, María Fernanda Moraga, manifestó en su cuenta de Twitter que "toda persona tiene derecho a circular libremente. Cortar arbitrariamente la carretera e impedir el acceso a la comuna de Puchuncaví es violento e inconstitucional . La violencia y delincuencia no se combate con más violencia. No es el camino".

Toda persona tiene derecho a circular libremente. Cortar arbitrariamente la carretera e impedir el acceso a la comuna de Puchuncaví es violento e inconstitucional @marcosmoralesur. La violencia y delincuencia no se combate con más violencia. No es el camino. https://t.co/owN2xjyxIo — María Fernanda Moraga Vistoso (@MFernandaMoraga) October 25, 2022

LEER TAMBIÉN: "El alcalde de Puchuncaví se pasó 10 pueblos": Diputado Celis dice que Contraloría actuará de oficio por cerrar accesos a su comuna.

En tanto, la diputada Francisca Bello expuso que "hoy, en un acto que aún no entendemos, el alcalde de Puchuncaví decidió ir más allá de sus facultades, y en forma de protesta cerró el acceso vehicular a su comuna. Un acto que condenamos".

Y en su intervención en la Sala de la Cámara, la parlamentaria declaró que "hoy en un acto ilegal y fuera de cualquiera de sus funciones, el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, decidió cerrar los accesos vehiculares a la comuna, con la excusa de protestar por falta de seguridad, lo cual es sólo una maniobra comunicacional sin impacto real en el tema que se demanda".

LEER TAMBIÉN: Alcalde de Puchuncaví será investigado por la Fiscalía de Valparaíso tras polémica orden de cerrar accesos a la comuna.

Luego complementó diciendo que "la preocupación por la seguridad es una cuestión transversal que no tiene colores políticos, y quienes somos autoridades debemos propiciar soluciones que den certezas a las ciudadanía y no voladores de luces con las atribuciones que tenemos".

Bello indicó que "las comunas no son fundos donde se puede hacer y deshacer como se les plazca, atribuyéndose facultades que no se tienen. Acciones populistas que no trascienden y que abusan de las expectativas de la gente no le sirven a nadie".

Por último, señaló que "quisieramos solicitar que se oficie a Contraloría por el uso de recursos públicos para fines que escapan de las funciones de un alcalde".

Hoy, en un acto que aún no entendemos, el alcalde de Puchuncaví decidió ir más allá de sus facultades, y en forma de protesta cerró el acceso vehicular a su comuna. Un acto que condenamos. Les dejo mi intervención al respecto en la sala de hoy. pic.twitter.com/yMXDYcVScd — Francisca Bello C (@mfranbello) October 25, 2022

Pero no sólo autoridades criticaron la decisión del alcalde, ya que los ciudadanos también dieron su opinión en redes sociales.

"El populismo y la estupidez llegó para quedarse en nuestra política.. Un verdadero payaso el alcalde de Puchuncavi", escribió Manuel Lazo G (@mlazogutierrez) en Twitter.

El populismo y la estupidez llegó para quedarse en nuestra política..

Un verdadero payaso el alcalde de Puchuncavi. https://t.co/FsJ5BT03P4 — Manuel Lazo G (@mlazogutierrez) October 25, 2022

Eugenia Subiabre (@kennysubiabre), en su la misma red social comentó que "cuando se empieza a perder la sensatez y cuando algunos se creen sheriff e intentan implementar medidas al borde de la legalidad. Se pueden cerrar los pueblos y las comunas? La respuesta es no".

Cuando se empieza a perder la sensatez y cuando algunos se creen sheriff e intentan implementar medidas al borde de la legalidad.

Se pueden cerrar los pueblos y las comunas?

La respuesta es no.#Puchuncavihttps://t.co/4Jiw3ibONB — Eugenia Subiabre (@kennysubiabre) October 25, 2022

En tanto Felipe (@Felip_E4E), escribió que "Lo torpe de la acción del alcalde de Puchuncavi es que perjudica a la gente honesta que va o viene de trabajar.... alcalde, los delincuentes a esta hora están durmiendo. Aparte de payaso, weon".

Lo torpe de la acción del alcalde de Puchuncavi es q perjudica a la gente honesta q VA o viene de trabajar.... alcalde, los delincuentes a esta hora están durmiendo. Aparte de payaso, weon. — Felipe. (@Felip_E4E) October 25, 2022

Por su parte, Sr. Mico (@senormico), expuso que "el alcalde de Puchuncaví, cerrando accesos a sus ciudad por - inserte falacia -. Hay que aplicar ley de seguridad interior del estado contra este alcalducho sedicioso. La narco derecha es peligrosísima".

El alcalde de Puchuncaví, cerrando accesos a sus ciudad por - inserte falacia -.

Hay que aplicar ley de seguridad interior del estado contra este alcalducho sedicioso. La narco derecha es peligrosísima. https://t.co/KrxPbEkapM — Sr. Mico 🌳🌴🐒 🌱 (@senormico) October 25, 2022

Cabe recordar que la Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una investigación por oficio en Puchuncaví, luego de que, por instrucción del alcalde de la comuna, Marcos Morales, se decidieran cerrar los cuatro accesos a la localidad.

"Se abrió una investigación de oficio por el delito 268 septies y se dispuso la concurrencia de la SIP de Carabineros", lo que podría significar una pena de 61 días, según consignó la Fiscalía.

PURANOTICIA