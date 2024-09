Un muerto y seis heridos dejó el volcamiento de una camioneta en San Pedro de Atacama

Un accidente en San Pedro de Atacama, región de Antofagasta, dejó a un hombre muerto y a seis personas heridas tras el volcamiento de una camioneta.

El hecho tuvo lugar en el camino secundario de Poconche, cercano a la ruta 23-CH.

Carabineros de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) se desplegaron en la zona para investigar las circunstancias del accidente.

El teniente Alejandro Ortiz, de la SIAT de Antofagasta, señaló que "realizamos todas las pericias matemáticas, científicas y técnicas para poder determinar las causas de este accidente y ponerlas a disposición del Ministerio Público”.

Además, hizo un llamado a la comunidad a tomar precauciones y a "siempre hacer uso de su cinturón de seguridad, no conducir vehículos si es que ingirió alcohol y, sobre todas las cosas, recordarle a la comunidad que la parte posterior de las camionetas, llamadas pick up, no son para trasladar pasajeros".

