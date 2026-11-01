Un muerto y cuatro heridos deja balacera durante fiesta en San Pedro de la Paz

Una celebración que reunía a un grupo de personas en una sede vecinal de San Pedro de la Paz terminó con un joven fallecido y otros cuatro asistentes lesionados, luego de que se registraran disparos durante la madrugada del sábado. El hecho ocurrió en la región del Biobío y es investigado por unidades especializadas de Carabineros.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la institución policial, la balacera se produjo alrededor de las 04:00 horas, mientras se desarrollaba una fiesta en el recinto comunitario.

La víctima fatal corresponde a un joven de 21 años, mientras que otras cuatro personas resultaron heridas en circunstancias que todavía deben ser esclarecidas por los investigadores.

La capitana Nadia Hernández, de la Sexta Comisaría de Carabineros de San Pedro de la Paz, entregó los primeros antecedentes sobre lo ocurrido. "Se realizó una fiesta en la sede (...) en donde se utilizó armamentos de fuego. Resultaron lesionadas cuatro personas y un joven de 21 años falleció lamentablemente".

Según explicó la oficial, en el lugar se encontraba un grupo reducido de asistentes, estimado en no más de 25 personas.

Sin embargo, todavía no existe claridad respecto del motivo de la celebración, ya que se desconoce si correspondía a un cumpleaños o a una actividad relacionada con Halloween. En ese contexto, Hernández señaló que se trataba de una fiesta de no más de 25 personas, sobre "la cual se desconoce si era de celebración de cumpleaños o en conmemoración a Halloween".

OS9 Y LABOCAR INVESTIGAN EL HECHO

Tras conocerse los antecedentes de la balacera, el Ministerio Público dispuso que las diligencias quedaran a cargo del Departamento OS9 de Carabineros y del Laboratorio de Criminalística (Labocar).

Ambas unidades deberán desarrollar las investigaciones destinadas a esclarecer cómo se produjeron los disparos y establecer las circunstancias en que falleció el joven y resultaron heridas las otras cuatro personas.

Hasta el momento, Carabineros no ha informado de personas detenidas por su presunta participación en el hecho.

Tampoco se han entregado antecedentes sobre la identidad de los involucrados ni las circunstancias que originaron el uso de armas de fuego durante la celebración.

La investigación permanece en desarrollo, mientras las unidades policiales especializadas trabajan para establecer la dinámica de lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades penales.

PURANOTICIA