Los pasajeros podrán conocer en tiempo real la ubicación y tiempos de llegada de las lanchas eléctricas. El servicio ya ha transportado a más de 28 mil usuarios desde abril.
Desde el muelle Puerto Solar, el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, anunció que los taxis fluviales de Valdivia se incorporan a la aplicación Red Regional, dando un nuevo paso en la modernización e integración del transporte público de la capital de Los Ríos.
Gracias a esta tecnología, los pasajeros podrán conocer en tiempo real la ubicación de las embarcaciones, cuánto demorarán en llegar, identificar los muelles y planificar sus viajes, integrando en una misma plataforma los servicios terrestres y fluviales. La aplicación ya cuenta con cerca de 14 mil usuarios en la ciudad.
"Esta herramienta, similar a la que ya utilizan los pasajeros de Red Movilidad en Santiago y en otras capitales regionales, les permitirá evitar esperas innecesarias y aprovechar mejor su tiempo", explicó el biministro.
Se trata de un servicio pionero en Chile, compuesto por tres lanchas 100% eléctricas que utilizan energía solar, con capacidad para 16 pasajeros cada una y que recorren los ríos Calle-Calle y Valdivia, convirtiendo los ríos de la ciudad en una alternativa de conectividad que complementa al transporte terrestre.
Desde su reactivación en abril de 2026, este sistema ha transportado a más de 28 mil pasajeros, con un promedio de 4.000 usuarios mensuales, consolidándose como una alternativa de movilidad para los habitantes de Valdivia.
Durante la presentación de los resultados correspondientes al periodo abril-octubre, las autoridades informaron que las embarcaciones lograron transportar a un total de 28.344 pasajeros, marcando un promedio mensual de 4.049 personas. Esta cifra representa una demanda 2,4 veces superior a la registrada en 2024.
Al desglosar el balance, además se evidencia el alto impacto social de la actual estructura tarifaria: 16.577 viajes correspondieron a la tarifa adulto general de $940; 7.377 a estudiantes portadores de TNE, quienes cancelan $310; y 4.390 a personas mayores de 65 años y con discapacidad, grupo que utiliza la red fluvial con gratuidad total. El mes de octubre, en tanto, marcó el récord de afluencia del periodo con 6.529 pasajeros movilizados.
Junto a la conectividad, la operación del servicio ha generado un profundo beneficio medioambiental para la comuna. Al operar de forma 100% eléctrica, se evitó la quema de aproximadamente 22.000 litros de diésel y la emisión de casi 60 toneladas de CO2 a la atmósfera. A nivel de eficiencia, la flota consume cerca de 2.600 kWh por temporada, logrando un 50% de aporte solar promedio que se eleva hasta un 95% de cobertura energética natural durante los meses de verano.
PURANOTICIA