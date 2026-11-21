Desde el muelle Puerto Solar, el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, anunció que los taxis fluviales de Valdivia se incorporan a la aplicación Red Regional, dando un nuevo paso en la modernización e integración del transporte público de la capital de Los Ríos.

Gracias a esta tecnología, los pasajeros podrán conocer en tiempo real la ubicación de las embarcaciones, cuánto demorarán en llegar, identificar los muelles y planificar sus viajes, integrando en una misma plataforma los servicios terrestres y fluviales. La aplicación ya cuenta con cerca de 14 mil usuarios en la ciudad.

"Esta herramienta, similar a la que ya utilizan los pasajeros de Red Movilidad en Santiago y en otras capitales regionales, les permitirá evitar esperas innecesarias y aprovechar mejor su tiempo", explicó el biministro.

Se trata de un servicio pionero en Chile, compuesto por tres lanchas 100% eléctricas que utilizan energía solar, con capacidad para 16 pasajeros cada una y que recorren los ríos Calle-Calle y Valdivia, convirtiendo los ríos de la ciudad en una alternativa de conectividad que complementa al transporte terrestre.

Desde su reactivación en abril de 2026, este sistema ha transportado a más de 28 mil pasajeros, con un promedio de 4.000 usuarios mensuales, consolidándose como una alternativa de movilidad para los habitantes de Valdivia.

RESULTADOS Y BENEFICIOS

Durante la presentación de los resultados correspondientes al periodo abril-octubre, las autoridades informaron que las embarcaciones lograron transportar a un total de 28.344 pasajeros, marcando un promedio mensual de 4.049 personas. Esta cifra representa una demanda 2,4 veces superior a la registrada en 2024.

Al desglosar el balance, además se evidencia el alto impacto social de la actual estructura tarifaria: 16.577 viajes correspondieron a la tarifa adulto general de $940; 7.377 a estudiantes portadores de TNE, quienes cancelan $310; y 4.390 a personas mayores de 65 años y con discapacidad, grupo que utiliza la red fluvial con gratuidad total. El mes de octubre, en tanto, marcó el récord de afluencia del periodo con 6.529 pasajeros movilizados.

Junto a la conectividad, la operación del servicio ha generado un profundo beneficio medioambiental para la comuna. Al operar de forma 100% eléctrica, se evitó la quema de aproximadamente 22.000 litros de diésel y la emisión de casi 60 toneladas de CO2 a la atmósfera. A nivel de eficiencia, la flota consume cerca de 2.600 kWh por temporada, logrando un 50% de aporte solar promedio que se eleva hasta un 95% de cobertura energética natural durante los meses de verano.

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