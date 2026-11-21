Un movimiento telúrico de magnitud 5,2 se registró este sábado 21 de noviembre en la Región de Antofagasta, con epicentro localizado a 121 kilómetros al este de San Pedro de Atacama.

El sismo tuvo una latitud de -23.08, una longitud de -66.86 y una profundidad de 251 kilómetros.

Tras el evento, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) evaluó sus características y descartó una amenaza de tsunami para el litoral nacional.

A través de una comunicación difundida por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el organismo explicó que el sismo "no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

Hasta el momento, los antecedentes entregados por las autoridades no incluyen información sobre posibles daños materiales o personas afectadas.

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