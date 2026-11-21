Un grave accidente de tránsito registrado durante la tarde de este sábado en la Región de Magallanes dejó dos personas fallecidas y otras cinco lesionadas, luego de que un minibús de transporte turístico colisionara con un camión de patente argentina en la carretera que conecta Punta Arenas con Puerto Natales.

Las víctimas fatales corresponden a un hombre y una mujer adultos de nacionalidad rusa, quienes murieron en el lugar producto del impacto.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la emergencia ocurrió a la altura del kilómetro 160 de la Ruta 9 Norte, en las cercanías de la Estancia San Jerónimo, en dirección a Puerto Natales.

Además de los dos turistas fallecidos, otras cuatro personas que viajaban en el minibús resultaron heridas, al igual que el conductor del camión involucrado. Según la información disponible, ninguno de los cinco lesionados presenta riesgo vital.

SIAT INVESTIGA LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE

Tras la colisión, funcionarios de Carabineros del retén de Morro Chico concurrieron al sector para aislar el sitio del suceso y regular el tránsito mientras se desarrollaban los procedimientos correspondientes.

Por instrucción del Ministerio Público, personal especializado de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) se trasladó hasta el lugar para realizar los peritajes destinados a establecer la dinámica del choque.

Las diligencias buscarán determinar las circunstancias en que ambos vehículos colisionaron y esclarecer las causas del accidente que terminó con la muerte de los dos turistas extranjeros.

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