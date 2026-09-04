Un hombre fue detenido en La Araucanía por publicar imagen intervenida del ministro Quiroz con una lesión de bala en la frente

Un hombre de 44 años fue detenido en la región de La Araucanía tras compartir una imagen intervenida del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y del exsenador Jaime Guzmán, ambos con una lesión bala en la frente.

La Fiscalía confirmó el hecho mediante un comunicado, donde señalan que "a raíz de publicaciones de medios de comunicación que dan cuenta de la detención en la región de La Araucanía de un hombre de 44 años, por una publicación en redes sociales que contenía una imagen intervenida del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto al exsenador Jaime Guzmán, ambos representados con una lesión de bala en la frente, la Fiscalía confirma la efectividad de estos hechos".

El texto añade que "actualmente se desarrolla una investigación para su esclarecimiento y la determinación de eventuales responsabilidades".

Cabe señalar que la persona fue detenida en la vía pública de la comuna de Cunco por funcionarios de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI).

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