Un fallecido y un herido tras balacera en las calles de Salamanca

Durante la madrugada de este sábado, un violento ataque armado en la comuna de Salamanca, Región de Coquimbo, dejó como saldo un hombre fallecido y otro herido.

El hecho se produjo en un camino secundario, ubicado junto a la escuela municipal Santa Rosa, mientras las víctimas se desplazaban en un vehículo.

Según información preliminar, ambos afectados serían hombres chilenos de 29 años.

Tras el ataque, Carabineros prestó los primeros auxilios al conductor, quien fue trasladado al hospital de Salamanca, donde falleció producto de una herida de bala en el tórax. El segundo ocupante fue derivado al hospital de Illapel, donde permanece fuera de riesgo vital.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI de La Serena para encabezar las diligencias.

“En este momento personal especializado está trabajando en el sitio del suceso junto a peritos del Laboratorio de Criminalística a fin de poder establecer la dinámica de los hechos y poder identificar a los autores del mismo”, explicó el subprefecto José Cáceres, jefe de la BH.

El lugar fue resguardado por Carabineros, mientras se recopilan antecedentes que permitan esclarecer el ataque y dar con los responsables, quienes se habrían dado a la fuga tras disparar en reiteradas ocasiones.

