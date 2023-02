UDI vs Republicanos en la Región de Valparaíso: Osvaldo Urrutia pide no ser “arrogante” y “egoísta” de cara a la elección de constituyentes

La Región de Valparaíso deberá elegir 5 representantes para el nuevo Consejo de Constituyentes de cara a las elecciones del próximo 7 de mayo y las fuerzas políticas solo tienen hasta este lunes 6 de febrero para presentar a sus candidatos y lo concreto que ha costado llegar a nombres competitivos ya que muchos han pensado más en la calculadora electoral que en el proceso mismo.

En lo que concierne a la centro derecha tanto Chile Vamos, el Partido de la Gente y los Republicanos van separados y en particular en la Región de Valparaíso existe una pugna especial entre el partido de José Antonio Kast y la UDI, de hecho esta elección medirá fuerzas y podría ser la lapida final para el gremialismo si Edmundo Eluchans no logra elegirse como constituyente.

En la última elección parlamentaria cuando por un lado iba Republicanos y por el otro Chile Vamos se duplicó la representación de centro derecha en el parlamento sumando ahora 6 diputados entre ambos bloques, eso sí con algunas claras diferencias, 3 de ellos son de Renovación Nacional, 1 de Evopoli y 2 de Republicanos, la UDI se quedó sin nada.

Tampoco se puede obviar que parte importante de la camada de nombres que componen Republicanos son ex militantes de la UDI, partiendo por su máximo líder José Antonio Kast y pasando por emblemáticos como Arturo Squella, sin embargo en la región corren con ventaja ante el gremialismo, el apellido Barchiesi es el mejor ejemplo de aquello, no solo es símbolo de triunfo, sino que además es una camada joven que vino a renovar los rostros políticos de la extrema derecha superando a la UDI quien pelea el mismo nicho electoral, pero que no ha logrado sacar nombres nuevos y debió recurrir a históricos como Eluchans, de hecho la compañera de lista del ex diputado es justamente quien fue parte de los inicios de Republicanos en la región, nos referimos a Viviana Núñez ex concejala de Quilpué, esta es la mejor demostración que UDI y Republicanos buscan a un mismo electorado y que uno ha sido hasta el momento más exitoso que el otro.

UDI V/S REPUBLICANOS: DOS BLOQUES UN SOLO ELECTORADO

La UDI vive complejos momentos en la Región de Valparaíso, luego de ser el partido más fuerte en los inicios del 2000 con un Senador sólido como lo fue el ex Almirante Arancibia, que incluso dejó fuera de competencia al mismísimo Sebastián Piñera y diputaciones potentes como la de María José Hoffmann o mediáticas como la de Andrea Molina, lo cierto que hoy está disminuido a su máxima expresión.

La debacle de Virginia Reginato en Viña del Mar fue la perdida de un icono del poder del gremialismo que se vio más agravado cuando perdió total representación parlamentaria en la última elección además de quedar reducido a solo un par de alcaldías, hasta en La Cruz perdió la UDI sin contar que en concejales también consiguieron un desastroso resultado.

Por otro lado el partido Republicano instaló a dos jóvenes promesas en la Cámara de Diputados, que para ser justos más que por nombre tuvieron la coincidencia que eran los primeros de la papeleta de votación cuando el fervor por José Antonio Kast estaba en su peak máximo, nos referimos a Luis Sánchez, por el Distrito 7 (zona costera); y Chiara Barchiesi, por el Distrito 6 (zona interior).

Lo cierto que tanto UDI como Republicanos no solo se parecen en demasía, se conocen, comparten los mismos ideales, pero claramente en la pugna electoral son rivales y así lo ha dejado de manifiesto el Presidente del partido de Kast en la Región que incluso no descarta doblar a Chile Vamos y lograr dos escaños en la constituyente ahora con un Barchiesi ya confirmado a la cabeza.

GOLPEA LA MESA PRESIDENTE DE LA UDI

Con más experiencia política y con mesura, Osvaldo Urrutia, Presidente de la UDI en la Región de Valparaíso dijo a Puranoticia.cl esta semana que “el camino es la unidad” dice además que “tenemos un camino tan difícil para Chile que es la oportunidad que tenemos para ponernos de acuerdo y para salvar a Chile de otro fracaso y continuar con esta inestabilidad que ya llevamos tres años y si no somos capaces de deponer nuestras actitudes partidistas estamos destinados al fracaso asi que yo siempre voy a estar dispuesto a que nos sentemos en la mesa, conversemos, y busquemos la unidad…”.

Las palabras de Urrutia continúan diciendo que “la unión hace la fuerza” en clara alusión al triunfo del rechazo en septiembre pasado. “Las fuerzas democráticas se unieron desde el socialismo democrático hasta los mas derechistas, incluida la Democracia Cristiana, el Partido Radical, los Amarillos, el Partido de la Gente, en fin… pero todos nos unimos para enfrentar esta embestida marxista que nos propuso un texto constitucional muy ajeno a nuestra realidad, muy ajeno a lo que la mayoría de los chilenos quería y por eso lo rechazamos con una mayoría contundente".

"Y dentro de las fuerzas democráticas que creemos en la libertad, creemos en el esfuerzo profesional para poder progresar, etc y no somos capaces de ponernos de acuerdo, yo creo que es un error que la historia nos va a cobrar”.

ERROR POLÍTICO GARRAFAL DE REPUBLICANOS

Pero el Presidente de la UDI en la Región de Valparaíso Osvaldo Urrutia no solo entregó su punto de vista de lo que pasa en el país en la centro derecha de cara a la próxima elección, sino que entró al área chica en su zona y arremetió ante Republicanos que no desmintieron su intención de doblar al bloque de Chile Vamos, ante esto dijo que “yo considero que él se equivoca absolutamente en el objetivo, es un error político garrafal, la idea no es que ellos pretendan ganarle a los partidos de la coalición de Chile Vamos y duplicarlos como el pomposamente dice y en forma arrogante, sino que toda la centro derecha incluido ellos junto a todas las fuerzas democráticas que creemos en la libertad le podamos ganar a la izquierda radical que representa el Partido Comunista y el Frente Amplio”.

Urrutia arremete diciendo que “por eso venir con discursos tan egoístas o tan arrogantes y decir que nosotros estamos en la próxima elección por duplicar a Chile Vamos encuentro que es un error político y yo le pediría que se hiciera responsable de sus declaraciones, porque además esas declaraciones no demuestran que esta pensando en Chile y en los chilenos, sino que en los próximos desafíos electorales que ellos tienen que son las parlamentarias y las municipales, por el contrario yo creo que nuestra gente nunca ha visto a los militantes republicanos como enemigos o adversarios si quiera, por el contrario se les considera que juntos podríamos defender mucho mejor las ideas de la libertad, entonces crecer a costa de hacer funas con el intento de desprestigiar a las fuerzas que caminan en el mismo sendero, me parece que es una irresponsabilidad y es inaceptable, hoy más que nunca creo debemos estar unidos asi como por ejemplo el año 71 al 73 en el gobierno de Allende todas las fuerzas democráticas fuimos capaces de unirnos desde fuerzas muy de derecha hasta la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el partido de izquierda radical incluso y todos nos unimos para enfrentar ese embate marxista que nos estaba llevando por un camino tremendamente equivocado”.

“Hoy día tenemos esas mismas señales y tenemos que ser capaces de entender que debemos enfrentar esto en conjunto sin desprestigiar, sin ningunear, sin descalificar, sin funar, sin atacar, sin la arrogancia que algunos han demostrado yo estoy dispuesto a sentarme en la mesa con quien sea pero que crea en la democracia para la libertad y enfrentar estos desafíos con coraje, pero también en unidad y con el respeto por las fuerzas que piensan como nosotros aunque no pertenezcan a nosotros”.

Lo concreto que este lunes 6 de febrero cuando los nombres estén inscritos comenzará una nueva contienda electoral que por un lado buscará a los representantes de la centro derecha en la Región de Valparaíso al Consejo Constituyente, pero por otro se enfrentaran dos fuerzas que representan a un mismo electorado, mientras la UDI tendrá una oportunidad de re-encantarse con ellos mismos y literalmente “resucitar” políticamente con un histórico como Edmundo Eluchans, los Republicanos por su parten saldrán a la cancha a mantener el liderazgo conseguido en ese nicho en la pasada parlamentaria con la nueva camada de los Barchiesi nuevamente a la cabeza y una de esas colocando la lapida final a un gremialismo que tiene en esta elección la última oportunidad de volver a soñar con el partido que fueron regionalmente hace ya más de dos décadas.

